İmamoğlu’na suikast ihbarına soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast ihbarına ilişkin soruşturma başlattı.
Danıştay cinayeti sanıklarından Osman Yıldırım'ın cezaevinden bir mektupla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir suikast ihbarında bulunmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İhbarın ardından İmamoğlu'nun avukatının şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Halen Edirne F tipi kapalı cezaevinde hükümlü bulunan Yıldırım, 31 Ocak 2022'de cezaevi müdürlüğüne bir ihbar mektubu gönderdi. Yıldırım mektubundan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast düzenleneceğini ileri sürmüştü.
halktv.com.tr'de yer alan habere göre, ihbar mektubunun İBB'ye ulaşmasının ardından İmamoğlu'nun avukatlarından Kemal Polat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Valiliği'ne konu ile ilgili şikayette bulundu.
Şikayetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
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