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İmamoğlu'ndan bayram mesajı: ''Ayrışmayı kendine ilke edinenlerden Allah bu memleketi korusun''

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram namazı çıkışı yaptığı açıklamada "Bu bayram milletimize, ülkemize moral, huzur, barış, kardeşlik verir. Ayrışmayı kendine ilke edinenlerden Allah memleketi korusun. Bu memleket 85 milyonla beraber bir olmak için vardır. Biz de ona hizmet etmek için İstanbul'dayız" mesajını verdi.

Bayram namazı çıkışında açıklamalarda bulunan İmamoğlu, birlik beraberlik ve kardeşlik mesajı verirdi. İmamoğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Bu bayram milletimize, ülkemize moral, huzur, barış, kardeşlik verir. Ayrışmayı kendine ilke edinenlerden Allah memleketi korusun. Bu memleket 85 milyonla beraber bir olmak için vardır. Biz de ona hizmet etmek için İstanbul'dayız. Umut ederim ki bütün kırılan gönüller tamir edilsin. İnsanların evine bolluk bereket girsin. Bütün annelere, babalara sevgi ve saygılar iletiyorum. Bütün evlatların gözlerinden büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. İyi bayramlar."

 

Etiketler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu ibb
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