İranlı kadınlardan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a ziyaret

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İranlı kadınlara sosyal medya hesaplarından Farsça söylenen Çav Bella şarkısının videosunu paylaşarak verdiği dayanışma mesajına İran ve Komşu Ülkeler Dostluk Derneği yönetimini oluşturan kadınlardan karşılık geldi. Dernek üyeleri Başkan Uysal’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Tahran’da 13 Eylül'de 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler devam ederken Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da İranlı bir kadının Farsça seslendirdiği Çav Bella şarkısının videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Video 200 binin üzerinde görüntülendi, binlerce beğeni ve yorum aldı.

İran ve Komşu Ülkeler Dostluk Derneği Başkanı Suzan Hariri ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Uysal’ı desteği ve gösterdiği dayanışma nedeniyle teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Uysal, ziyarette, “Yaşanan olaylar, verilen mücadeleler, zamanın akışı bir kere daha bize Mustafa Kemal Atatürk’ün değerini, Anadolu aydınlanmasının ve Cumhuriyetimizin önemini hatırlatıyor. Ortadoğu’nun ortasında bizi aydınlıkla buluşturan tüm kahramanlarımıza, önderlerimize, haklarına sahip çıkan bütün kadınlara şükran borçluyuz. İranlı kadınların, şiddete ve haksızlığa karşı mücadele eden bütün kadınların, bütün insanlarını yanındayız” diye konuştu.