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İSKİ İstanbullulara müjdeyi verdi: İşte barajlardaki son durum

İSKİ İstanbullulara müjdeyi verdi: İşte barajlardaki son durum

İSKİ Genel Müdürlüğü,3 Nisan 2022 tarihi itibarıyla içme suyu kaynaklarının doluluk oranının yüzde 88,59'e ulaştığını duyurdu.

İstanbul'daki barajlarda su seviyesinin yükselmesi taşkın tehlikesini ortaya çıkarmış, gerekli önlemler alınmaya başlamıştı.

İSKİ Genel Müdürlüğü, barajlardaki doluluk oranında son durumu aktardı.

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında 2 Nisan 2022 tarihinde İstanbul’a verilen su miktarının 2 milyon 995 bin metreküp olduğu belirtilirken, 3 Nisan 2022 tarihi itibarıyla içme suyu kaynaklarının doluluk oranının yüzde 88,59 olduğu bildirildi.

Etiketler iski baraj barajlar istanbul
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