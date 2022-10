İstanbul 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde bütün dünya ile beraber olacak!

Uluslararası İstanbul Lezzet Festivali, 15-16 Ekim tarihleri arasında “Değişim” temasıyla Maçka Demokrasi Parkı’nda düzenlenecek. Çok katmanlı etkinlik kurgusuyla düzenlenen festival, sosyal gastronominin dünyadaki öncü isimlerini bir araya getirecek. Şefler, 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde gerçekleştirecekleri “Universal Plate’ etkinliğinde Türkiye’de bir ilke imza atarak 72 ülkeyle eş zamanlı olarak yemek yapıp dağıtacaklar.

Çok katmanlı etkinlik kurgusuyla 15-16 Ekim’de Maçka Demokrasi Parkında düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Lezzet Festivali, sosyal gastronominin dünyadaki öncü isimlerini bir araya getirecek. 5 kıtada, 70’tan fazla ülkede 200’den fazla kâr amacı gütmeyen kuruluş, şef, aktivist ve girişimcisiyle küresel bir ağ olan Social Gastronomy Movement (Sosyal Gastronomi Hareketi Vakfı) CEO’su Nicola Gryczka, Başkan Patrick Honauer, Ruanda’dan Clare Effiong, Lübnanlı Şef Maya Terro ve kısa süre önce açıklanan 50 Best Latin Amerika’da “Icon Awards” ödülünü kazanan Brezilyalı Şef Rafael Rincón gibi farklı ülkelerde sosyal gastronomi projeleri yürüten ünlü isimler İstanbul Lezzet Festivali’nde olacak. Şili’nin en büyük mutfak festivali Ñam'ın da kurucusu olan Rafael Rincon’un ödülünde Şili Sosyal Gastronomi Vakfı (Fundación Gastronomía Social) ile gerçekleştirdiği çalışmaların etkisi büyük.

Şefler, 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde gerçekleştirecekleri “Universal Plate’ etkinliğinde Türkiye’de bir ilke imza atarak 72 ülkeyle eş zamanlı olarak yemek yapıp dağıtacaklar. Sosyal gastronominin birleştiriciliğinden güç alarak kendi ülkelerinden gelen yerel lezzetleri de bu yemeğe ekleyecekler. Şefler, paydaşların bir araya gelip gıdanın geleceğini tartıştıkları halka açık düzenlenecek ‘Sosyal Gastronomi Paneli’nde de yer alacaklar.

Ünlü isimlerin şovları lezzet severlerle buluşacak

Şişli Belediyesi ev sahipliğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iBB Turizm Platformu iş birliğiyle düzenlenen festivalde 2 gün boyunca gastronomi dünyasının nabzı atacak. Festival kapsamında; Ebru Baybara Demir, Cüneyt Asan, Sahrap Soysal, Hazer Amani, Elif Korkmazel, Rıza Sönmez, Yunus Emre Akkor, Aydın Demir, Aylin Yazıcıoğlu, Deniz Çevik Şahin, Adnan Şahin, Doğa Çitçi, Eyüp Kemal Sevinç, Fırat Siriş, Yalçın İnam, Umut Karakuş, Mevlüt Özkaya, Ali Geyik gibi ünlü isimlerin şovları ve söyleşileri lezzet severlerle buluşacak. Şehrin gastronomik zenginliğini yansıtan mutfak atölyeleri, şovların yanı sıra Türkiye’nin en eski ve köklü STK’sı Mutfak Dostları Derneği’nin (MDD) düzenlediği söyleşi/panellerde gıdanın ve gastronominin geleceği masaya yatırılacak. İstanbul’un değişen dünya dinamiklerinde vizyoner şehir olarak konumlanmasına katkı sunulacak.

Sürdürülebilirlik için atıksız bir festival

Tüm etkinliklerin halkın katılımına açık olduğu İstanbul Lezzet Festivali, sıfır atık felsefesiyle düzenlenecek. Üretici ve kadın kooperatifleri pazarı, çocuk atölyeleri, sergi, konserler, yarışmalar, ürün tadımları ve lezzet sokağıyla rengarenk bir kutlamaya ev sahipliği yapacak olan İstanbul Lezzet Festivali’nin kardeş ülke konuğu ise, Güney Kore olacak. Yapılan etkinliklerle katılımcılar, Güney Kore’nin gastronomik ve kültürel değerlerini yakından tanıyabilecek.

Atölyeler bölümüne; Sefarad Mutfağı, Ermeni Mutfağı, Rum Mutfağı ve İstanbul Mezeleri gibi çok kültürlü İstanbul mutfağı konuk olacak. Sıfır Atık Temalı Ahşap Oyuncak Atölyesi, Turşu Atölyesi ile de çocuklar, el becerilerini kullanarak Anadolu’nun bilge birikiminin bir parçası olacak. Fotoğraf sanatçısı Özgür Bakır yemeğe dönüşebilen her şeyin fotoğraf karesinde göründüğü sıra dışı sergileri ‘Still Life Still Alive’ de İstanbul Lezzet Festivali’nde görülebilecek.

Değişime yön veren şehir: İSTANBUL!

İstanbul Lezzet Festivali’nin İstanbul’un değişen dünya dinamiklerinde vizyoner şehir olarak konumlanmasına katkı sunacağını söyleyen Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, “İki imparatorluğa başkentlik yapmış, farklı kültürleri bünyesinde yaşatan İstanbul, geçmişten günümüze taşıdığı yemek kültürüyle adeta büyük bir sofrada bizleri buluşturuyor. ‘Bugün tabağımızda ne var?’, ‘Yakın gelecekte tabağımızda neler olabilecek?’ soruları gastronominin en temel konuları. Dünyanın hızlı dönüşümünün dinamiklerini beraber anlamak, farklı düşünmek, İstanbul’un sahip olduğu gastronomik zenginlikleri en doğru şekilde değerlendirmek, yeni dünyanın İstanbul’a ne gibi fırsatlar sunduğunu tartışmak, daha iyi bir dünya için gastronominin gücünden yararlanmak ve değişime yön veren şehir olmak için İstanbul Lezzet Festivali’nde bir araya geliyoruz” dedi.

EDİTÖRE NOT :

Patrick Honauer /Social Gastronomy Movement Başkanı, Şef, Sosyal Girişimci ve Öğretim Görevlisi

Rejeneratif organik tarım, agro-ekoloji, gastronomide sürdürülebilirlik konularında tutkulu bir şef olan Patrick Honauer, gıda konusunda dünyada birçok ülkeyi ve uzmanı birbirine bağlayan Social Gastronomy Movement, Food Networks ve Gastro Futura’nın kurucuları arasında yer alıyor. Toplulukların insanları, paylaşmaya ve ortak hedefe ulaştırmada etkili olduğuna inanan Honauer, liderlik konusunda öğretim görevlisi unvanına da sahip.

Nicola Gryczka / Social Gastronomy Movement Kurucu Ortak ve CEO

Gıdanın gücünü sosyal değişim için bir araç olarak kullanan birbirine bağlı yerel topluluklardan oluşan küresel bir ağ olan Social Gastronomy Movement’ın (SGM) kurucu ortağı ve lideri olan Nicola Gryczka, eşitlikçi bir gelecek, kapsayıcı bir toplum ve sağlıklı bir gezegen yaratmak için çalışıyor. Gryczka, dünyanın dört bir yanındaki genç kadınlara ve sosyal girişimcilere aktif olarak koçluk yaparken, çeşitli sosyal organizasyonların yönetim kurulunda yer alıyor. Gryczka, IADB, FAO, WFP, WEF ve SxSW gibi tanınmış organizasyon ve etkinliklerde konuşmacı ve danışman olarak da yer alıyor.

Rafael Rincon Magro / Şili Sosyal Gastronomi Vakfı Başkanı, Social Gastronomy Movement Yönetim Kurulu Üyesi, Gastronomik Sosyal Girişimci, Öğretmen ve Yayıncı

Rafael Rincon Magro bir şef olarak Londra, Palma de Mallorca, Barselona ve Madrid’in önde gelen restoranlarında çalıştıktan sonra 2005'te Şili’ye döndü ve sosyal gastronomi konusunda çalışmalara başladı. Foodies Chile'yi ve küçük üreticiler için bir lojistik portal olan Logistica Gourmet'yi kurdu. 2011'de Latin Amerika yemek festivali Ñam'ı hayata geçirdi. 2019 yılında Şili Sosyal Gastronomi Vakfı'nı kurdu. 2022'de Ashoka Üyesi, Latin Amerika ülkeleri arasında seçilen En iyi 50 ikondan biri oldu. Kendi vakfıyla beraber Social Gastronomy Movement Yönetim Kurulu Üyesi olan Magro, Şili Aşçılık Okulu ve Şili Sommelier Okulunda profesör olarak görev yapıyor.

Maya Terro / FoodBlessed Kurucu Ortağı ve Yönetici Direktörü

Maya Terro, Lübnan genelinde gıda güvenliği ile mücadele etmek ve gıda israfını azaltmak için gönüllülük ve sosyal sorumluluktan yararlanan, toplum temelli ve gönüllü odaklı, kâr amacı gütmeyen öncü bir kuruluş olan FoodBlessed'in Kurucu Ortağı ve Yönetici Direktörüdür. FoodBlessed, insanların gıda hakkını destekleyen, gıda israfı konusunda toplumu bilinçlendiren bir kültürel değişim yaratmayı amaçlıyor. Lübnan’da sosyal gastronomi konusunda çalışan Terro, birçok ödülün yanı sıra en son 2021’de JCI International'ın “Dünyanın En İyi Yirmi Genç Kişisi”, JCI Lübnan'ın Lübnan'ın “En İyi On Genç Kişisi” ve “Gastronominin Geleceğini Şekillendiren İnsanlar” ödülünü aldı. Terro, aynı zamanda BM Kadın Birimi'nin “Değişim Liderleri”nden biri seçildi.

Clare Maete Effiong / Esther's Aid for Needy & Abandoned Children, Inc.'in Kurucusu ve Uluslararası Direktörü

Clare Effiong, Birleşmiş Milletlere 16 yıllık diplomatik hizmetten sonra kariyerini ihtiyaç sahiplerine ve yoksullara hizmet etmek için değiştirerek Esther's Aid’i kurdu. Effiong, o günden bu yana Ruanda Mutfak Sanatları Okulu gibi birçok projeyi hayata geçirdi. İhtiyaç sahibi gençlerin ve kadınların yoksullukla mücadelesi ve kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir gelecek inşa etmeleri için imkanlar yaratmaya çalışıyor. Esther's Aid, son 15 yılda 10 binden fazla çocuk ve gencin beslenmesine, giydirilmesine, barınmasına ve eğitilmesine yardımcı oldu. Effiong, ABD Temsilciler Meclisi “Başarı Sertifikası”, New York “İnsani Yardım Ödülü”, New Rochelle Ticaret Odası, “Woman of Excellence” ve UN Women Metro/Westchester Chapter