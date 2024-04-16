İstanbul Valisi’nden İmamoğlu’na tebrik ziyareti

İstanbul Valisi Davut Gül İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu. Bir süre makam odasında İmamoğlu ile baş başa görüşen Vali Gül, İBB Şeref Defteri’ni imzalayıp İmamoğlu'na tablo hediye etti...

İstanbul Valisi Davut Gül, yeniden İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu.

Saraçhane’deki İBB Başkanlık Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen görüşmede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül’ü kapıda karşıladı.

İmamoğlu’nun makam odasında Gül ve İmamoğlu basın mensuplarına açıklama yaptı.

"ÇOK GÜZEL BİR 5 YILI DAHA YAŞAMAK ARZUSUNDAYIZ"

İmamoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediyemizde yeni dönemde sizleri ağırlamaktan elbette çok mutluyum. Hayırlısıyla sorunsuz, problemsiz bir İstanbul seçimi yaşadık. Sizin nezdinizde; görev alan bütün yönetim kadrolarına, idari kadrolara şahsım adına teşekkür etmek isterim. Tabii seçim sonuçlandı. Ve milletimizin takdiriyle 5 yıl daha İstanbul'da halkımıza hizmet noktasında görevi devir aldık. Ve süreç inşallah arzu ettiğimiz gibi 16 milyon insanımızın lehine, İstanbul'umuzun geleceği için en güzel şekilde hizmetlerle sonuçlansın. Tabii ki sizin de katkılarınızla İstanbul'un her konusu eş güdümlü ve aynı zamanda ortak akılla bugüne kadar kurulan saygın diyaloğun bundan sonra da artarak devam etmesiyle çok güzel bir 5 yılı daha yaşamak arzusundayız. Sizi ziyaret ettim. Siz de iade-i ziyarette bugün bulundunuz. Tekrar teşekkür ediyorum. Bu 5 yıl hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

"DEMOKRATİK BİR ORTAMDA SEÇİM YAŞANDI"

Vali Gül de “Tebrik ediyoruz. İstanbul'da, Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi çok güzel, demokratik ortamda bir seçim yaşandı. Katılımcı, şeffaf ve itirazlar da dahil olmak üzere kendi içerisindeki o mekanizma çok sağlıklı işledi. Basınımız da takip etmiştir. Gaziosmanpaşa'da oylar tekrar sayıldı. Sayılmasına rağmen üç aşağı beş yukarı aynı sonuç çıktı. Bu aslında bir anlamda da seçim sonuçlarının tekrardan sağlamasının yapılması anlamına geliyor. Ben emeği geçen siyasi partilerimize, adaylarımıza, aday adaylarımıza, kazanan başkanlarımıza, meclis üyelerimize, bu süreci sağlıklı bir şekilde yürüten hakimlerimiz başta olmak üzere, kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde İstanbul'umuza, Türkiye'mize birlikte en iyi hizmeti vermiş olacağız. Ben bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Açıklamaların ardından Vali Gül, İmamoğlu’na tablo hediye etti. Gül ve İmamoğlu bir süre makam odasında baş başa görüştü. Gül ardından İBB Şeref Defteri’ni imzaladı.