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İstanbul'da barajlar alarm veriyor

İstanbul'da barajlar alarm veriyor
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İSKİ'nin verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 48'e düştü.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağışların ardından İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı merak konusu oldu.

Baraj doluluk oranı yaklaşık 10 gün önce yüzde 50 seviyesine yaklaşmıştı. Megakentin barajları yeniden alarm vermeye başladı.

BARAJ DOLULUK ORANLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi verilerine göre, 4 Haziran Pazar günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 48.01 olarak ölçüldü.

KAZANDERE BARAJI KURUMA NOKTASINA GELDİ

Doluluk oranı en düşük olan baraj yüzde 6.83 ile Kazandere oldu. Ömerli Barajı ise yüzde 78.15 ile İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında doluluk oranı en yüksek baraj oldu.

İstanbul baraj doluluk oranları şu şekilde:

Alibey Barajı yüzde 26.36

Büyükçekmece Barajı yüzde 32.79

Darlık Barajı yüzde 64.64

Elmalı Barajı yüzde 40.48

Istrancalar Barajı yüzde 23.93

Kazandere Barajı yüzde 6.83

Ömerli Barajı yüzde 78.15

Pabuçdere Barajı yüzde 7.89

Sazlıdere Barajı yüzde 31.66

Terkos Barajı yüzde 40.99

İSKİ baraj doluluk oranları

Etiketler istanbul baraj doluluk oranı iski
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