İstanbulkart'ta yetersiz bakiye düzenlemesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan karar ile dijital İstanbulkart kullanıcıları, yetersiz bakiye durumunda 15 TL’ye kadar eksi bakiye kredisi kullanılabilecek.

İBB Meclisi'nin haziran ayı oturumlarının üçüncü birleşimi Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki başkanlık binasında toplandı.

Meclis oturumun bir başka maddesi ise dijital İstanbulkart ile ilgili oldu. Meclis'e sunulan teklifte, 2022 yılı ocak ayı ile 2023 yılı aralık ayı arasında İstanbul'da 1 milyon 356 bin 160 İstanbulkart mobil uygulama QR kullanıcısının 40 milyon 44 bin 321 adet geçiş yaptığı, bu geçişlerin yüzde 3'üne denk gelen 1 milyon 339 in 620 geçişte yolcuların yetersiz bakiye nedeniyle geçiş yapamadığı belirtildi.

Yetersiz bakiye uyarısı alan İstanbulkart mobil kullanıcı sayısının 432 bin 70 adet olduğu, günlük ortalama 6 bin 500 geçişte İstanbulkart Mobil kullanıcılarının yetersiz bakiye uyarısı aldığı, yüzde 62,40'ının aynı ay içerisinde aynı gün dolum yaptığı, yüzde 23,92'sinin de dolum yapmayarak İstanbulkart Mobil uygulamasından vazgeçtiği belirtildi.

Dijital İstanbulkart sahiplerine güncel metrobüs tam parkur ücreti üzerinden hesap yapılarak 15 TL eksi bakiye sağlanması için karar alınması istendi. Karar oybirliği ile kabul edildi. Karara göre, her kullanıcı bu uygulamadan yalnızca 1 geçiş için faydalanabilecek, ödeme yapmadan tekrar hizmetten yararlanamayacak.