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İstanbul'un Avrupa yakasına yeni tramvay hattı geliyor

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İBB, Maltepe, Kadıköy ve Üsküdar ilçelerini birbirine bağlayacak olan AnadoluTRAM tramvay hattına ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı. İBB Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu oluşturan Maltepe-Kadıköy ve Üsküdar arasında yeni bir tramvay hattı inşaası için çalışmalara başladığını duyurdu.

İBB Raylı Sistemler Projeler Şube Müdürü Setenay Uludağ, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz buna Anadolu Yakası'nın tramvayı diyoruz. Adına da 'AnadoluTRAM' dedik. Yaklaşık 21.3 km uzunluğunda ve 33 istasyondan oluşan; Maltepe, Kadıköy ve Üsküdar olmak üzere 3 ilçeyi hafif raylı sistemle tramvayla bağlayan bir projemiz" ifadelerini kullandı.

Projede belirlenen istasyonlar şu şekilde:

Üsküdar Meydan

Üsküdar Kaymakamlık

Valide-i Atik Zeynep

Kamil Karacaahmet

Numune Hastanesi

Haydarpaşa Teknik Lisesi

Rıhtım

Altıyol

Söğütlüçeşme

Ziverbey

Kuyubaşı

Çemenzar

Marmara Üniversitesi- Hastane

Göztepe

Sahrayıcedit

Tüccarbaşı

Kazasker

Ayşekadın

Şenesenever

Bostancı

Altıntepe

Küçükyalı

Adnan Kahveci

İdealtepe

Maltepe Kaymakamlık

Maltepe Belediyesi

Maltepe Meydanı

Maltepe Orhangazi

Cevizli Tugay Yolu

Vergi Dairesi

İBB, Maltepe, Kadıköy ve Üsküdar ilçelerini birbirine bağlayacak olan AnadoluTRAM tramvay hattına ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı. İBB Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu oluşturan Maltepe-Kadıköy ve Üsküdar arasında yeni bir tramvay hattı inşaası için çalışmalara başladığını duyurdu.

HANGİ HATLARLA BAĞLANTILI OLACAK?

AnadoluTRAM; Marmaray, Hızlı Tren, Yenidoğan-Söğütlüçeşme Metrosu, Ümraniye-Ataşehir Göztepe Metrosu ve Dudullu-Bostancı Metrosu ile entegre olacak.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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