İstanbul'un Avrupa yakasına yeni tramvay hattı geliyor

İBB, Maltepe, Kadıköy ve Üsküdar ilçelerini birbirine bağlayacak olan AnadoluTRAM tramvay hattına ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı. İBB Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu oluşturan Maltepe-Kadıköy ve Üsküdar arasında yeni bir tramvay hattı inşaası için çalışmalara başladığını duyurdu.

İBB Raylı Sistemler Projeler Şube Müdürü Setenay Uludağ, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz buna Anadolu Yakası'nın tramvayı diyoruz. Adına da 'AnadoluTRAM' dedik. Yaklaşık 21.3 km uzunluğunda ve 33 istasyondan oluşan; Maltepe, Kadıköy ve Üsküdar olmak üzere 3 ilçeyi hafif raylı sistemle tramvayla bağlayan bir projemiz" ifadelerini kullandı. Projede belirlenen istasyonlar şu şekilde: Üsküdar Meydan Üsküdar Kaymakamlık Valide-i Atik Zeynep Kamil Karacaahmet Numune Hastanesi Haydarpaşa Teknik Lisesi Rıhtım Altıyol Söğütlüçeşme Ziverbey Kuyubaşı Çemenzar Marmara Üniversitesi- Hastane Göztepe Sahrayıcedit Tüccarbaşı Kazasker Ayşekadın Şenesenever Bostancı Altıntepe Küçükyalı Adnan Kahveci İdealtepe Maltepe Kaymakamlık Maltepe Belediyesi Maltepe Meydanı Maltepe Orhangazi Cevizli Tugay Yolu Vergi Dairesi HANGİ HATLARLA BAĞLANTILI OLACAK? AnadoluTRAM; Marmaray, Hızlı Tren, Yenidoğan-Söğütlüçeşme Metrosu, Ümraniye-Ataşehir Göztepe Metrosu ve Dudullu-Bostancı Metrosu ile entegre olacak.