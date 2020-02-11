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  4. 11 Şubat 2020 16:21

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararı: Kenan Evren ismi siliniyor

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Kenan Evren'in isminin sokak ve caddelerden kaldırılmasını oy birliğiyle kabul etti. Buna göre, Evren ismini taşıyan Bergama ilçesindeki caddeye Fethi Sekin, Foça ilçesindekine Foça Şehitleri, Menderes ilçesinde de Türkan Saylan, Ödemiş ilçesindeki sokağa ise Zeytin Sokak isimleri verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararı: Kenan Evren ismi siliniyor
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Belediye Meclisinin şubat ayı ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 12 Eylül 1980 darbesini gerçekleştiren Kenan Evren'in adını taşıyan sokak ve caddelerde isim değişikliği önerisi görüşüldü. Konuşmaların ardından yapılan oylamada, Kenan Evren'in adını taşıyan cadde ve sokaklarda isim değişikliği oy birliğiyle karara bağlandı.

Evren ismini taşıyan Bergama ilçesindeki caddeye Fethi Sekin, Foça ilçesindekine Foça Şehitleri, Menderes ilçesinde de Türkan Saylan, Ödemiş ilçesindeki sokağa ise Zeytin Sokak isimleri verilecek.
 

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