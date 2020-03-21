İzmir Büyükşehir'den altyapı kurumlarına uyarı

Türkiye ile birlikte 170’den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgınına yönelik önlemler artırılırken İzmir’de de yerel yönetim altyapıda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm ilgili kurumları uyardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe imzasıyla yayımlanan tebliğde, hayati önem taşıyan altyapı hizmetlerinin kesintiye uğramaması için devam eden çalışmalarda tüm önlemlerin sıkı bir şekilde alınmasını ve doğrudan vatandaşı ilgilendiren durumlara acil müdahale edilmesini istendi. İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Gaz, Gediz Elektrik, Türk Telekom, TEİAŞ, BOTAŞ, İzmir Jeotermal gibi enerji ve altyapı şirketleriyle internet sağlatıcı özel şirketlere gönderilen yazıda şu uyarılarda bulunuldu:

“Bilindiği üzere Covid-19 virüsü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülmeye başlandığından, vatandaşlarımızın sağlıklı ve steril ortamda yaşam sürdürülebilmeleri adına altyapı çalışması yapan tüm kurumların da çalışmalarında gerekli hassasiyeti göstermeleri büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımız için hayati önem taşıyan altyapı hizmetlerinin kesintiye uğramaması için devam eden çalışmalarınızda tüm önlem ve tedbirlerin sıkı bir şekilde alınması, direkt vatandaşlarımızı etkileyen durumlara bekletilmeden acil olarak müdahale edilmesi ve mümkün olduğunca çalışmaların asgari oranda yürütülmesi, aksi takdirde müdürlüğümüzce en ağır cezaların uygulanacağının bilinmesi hususunda gereğini önemle ve acilen rica ederim.”