İzmir’de kritik zirvesi! Uzmanlar uyardı: ''Mış gibi yapma lüksümüz yok, ölüm kalım meselesi''

Ege’nin kalbinde dev buluşma! İzmir, "Afet" gündemiyle tarihi bir söyleşiye ev sahipliği yaptı. Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın katıldığı zirvede; Nasuh Mahruki ve Dr. Ramazan Demirtaş korkutan gerçekleri tek tek sıraladı. İsmail Küçükkaya’nın yönettiği söyleşide Başkan Aras’ın "Yıkımın maliyeti, önlemin maliyetinden yüksek" çıkışı damga vurdu. İşte İzmir ve Ege'yi bekleyen büyük tehlikeye karşı alınan o kararlar...

İzmir Tepekule Kongre Merkezi, Türkiye’nin en hayati meselesi olan "afet yönetimi" için kapılarını açtı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında düzenlenen "İzmir’de Afet" söyleşisi, belediye başkanlarını, deprem bilimcileri ve arama kurtarma uzmanlarını bir araya getirdi.

Nasuh Mahruki ve Bilim İnsanları Sahada

Gazeteci İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünü üstlendiği programa; AKUT Kurucusu Nasuh Mahruki ve ünlü deprem bilimci Dr. Ramazan Demirtaş damga vurdu. Uzmanlar, Ege’nin aktif fay hatları üzerinde olduğunu hatırlatarak, yerel yönetimlerin "dirençli kentler" oluşturması için acil yol haritasını paylaştı.

Başkan Aras: "Depremi Mukadderat Görmek En Büyük Felakettir"

Programın açılışında konuşan Ahmet Aras, Türkiye’nin deprem hafızasını tazeleyerek sert uyarılarda bulundu. Afet yönetiminin sadece olay yaşandığında konuşulmaması gerektiğini belirten Aras, şunları söyledi:

"Depremi mukadderat olarak görmek, aslında depremden daha büyük bir felakettir. Sonuçları yönetim tercihleriyle şekillenir. 6 Şubat’ta hastanelerin, belediyelerin, AFAD binalarının yıkıldığını gördük. Önceliğimiz afeti yönetecek kamu yapılarını ayakta tutmaktır."

"Belediyelerin Emir Bekleme Yetkisi Yok!"

Başkan Aras, Belediye Kanunu’na dikkat çekerek kritik bir hatırlatma yaptı: "Belediyeler, afet anında hiçbir yerden izin almadan, emir ve talimat beklemeden araç ve personel görevlendirme yetkisine sahiptir. Bu bir altyapı meselesi değil, doğrudan bir ölüm kalım meselesidir. 'Mış gibi' yapamayız!"

Kıyı Ege Sınırları Aştı: Türkiye Genelinde Dayanışma

Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin sadece kıyılarla sınırlı olmadığını, Karadeniz ve Akdeniz’den de üyeleri olduğunu belirten Aras; iklim değişikliğinin Batı Anadolu’da kuraklık, yangın ve sel baskınlarını tetiklediğini vurguladı. Zirveye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra Çeşme, Bayraklı ve Bornova Belediye Başkanları da katılarak tam destek verdi.

Yarını Bekleyemeyiz: Bugünden Hareket!

Söyleşinin ana mesajı "dayanışma" oldu. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin AFAD koordinasyonunda tek bir kriz merkezi gibi çalışması gerektiği belirtilirken, engelliler, yaşlılar ve çocuklar gibi kırılgan grupların afet planlamasında merkeze alınması gerektiği vurgulandı.

