İzmir’in bütçesinin yarısı yatırıma ayrıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 Mali Yılı Bütçesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kabul edildi. 7 milyar 950 milyon TL'lik bütçenin yüzde 46’sı yatırımlara ayrıldı. Böylece Meclis'te üç gün süren bütçe maratonu da sona ermiş oldu. Pazartesi günü İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2 milyar 989 milyon 481 bin, Çarşamba günü ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 1 milyar 444 milyon 576 bin TL’lik bütçeleri kabul edilmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinin de Meclis'ten geçmesiyle birlikte, İzmir'in yerel yönetiminin 2020 yılı toplam gider bütçesi 12 milyar 384 milyon TL’yi buldu.

Başkan Soyer’den bürokratlara övgü

Altı saat süren bütçe görüşmelerin ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, meclis üyelerine tespitleri, eleştirileri ve katkıları için teşekkür etti. Bu görüşlerden yararlanacaklarını dile getiren Başkan Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ranta ve şabiyeye prim vermeyen bir belediye. Geçmişten beri bu böyledir. Bugünkü görüşmeler sırasında rant ve şaibe konuşulmadı Bu çok gurur verici bir şey. El ele vererek İzmir’i güçlendireceğimize inanıyorum. Arkamızda çok deneyimli bir bürokrasi var. 450 yılla yargılanmış, suçsuzluğu anlaşılmış belediye meclis üyeleri, bürokratları, başkanları var. Ben hepinize tek tek teşekkür ediyorum” dedi.

Ele ele verip EXPO’yu alalım

2025’te Botanik Expo’suna daha sonra da EXPO 2030’a talip olduklarını, kentlerin ev sahibi olmasına rağmen EXPO’nun devletlere verildiğini hatırlatan Başkan Soyer, el ele verirlerse EXPO’yu İzmir’e getirebileceklerinin altını çizdi.

“İzmir’e hayırlı olsun”

Bütçe görüşmeleri sırasında söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Mustafa Özuslu, ekonominin küçüldüğü, enflasyonun ve işsizlik oranının arttığı bir ortamda hazırlanan bütçedeki yatırım miktarına dikkat çekti. İzmir’i dünya kenti yapmak için çalıştıklarını belirten Özuslu, “Bütçede raylı sistem yatırımları öne çıkıyor. Halkımıza konforlu ulaşım sunmak istiyoruz. Raylı sistem yatırımlarını bazı illerde hükümet üstlenirken İzmir’de yapmıyor. Belediyemiz kaynak bularak kendisi yapıyor. Elbirliği ile birbirimizi dinleyerek bu mecliste İzmir için çalışacağız. Demokratlığımızı göstereceğiz. Bütçemizin kentimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Bu kenti dünyaya anlatmalıyız

Bütçe görüşmelerinde gündeme gelen Varyant’taki Başkanlık Konuk Evi, bisikletle işe gitme ve yurt dışı seyahatlerine ilişkin de açıklık getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şunları söyledi: “İki çocuk babasıyım. Mütevazi bir hayatımız var. ‘Şatoya taşındı’ dendi. Böyle bir şey yok. Orada bir dijital kütüphane kurduk; üç oda bir salonda yaşıyoruz. Asıl evimiz Seferihisar’da. Burayı lojman gibi kullanıyoruz. Bisiklet kullanmam da gündeme geldi. Her sabah bisikletle işe gidiyor, mümkün olan her yere bisikletle gitmeye çalışıyorum. Yurtdışına çıkan belediye başkan algısı ima ediliyor. Biz İzmir’i dünya kenti yapmak istiyoruz. Oturduğunuz yerden dünya kenti yaratamazsınız. Ben gitmezsem sizlerin bana ‘git’ demesi lazım. Gitmezsek, anlatmazsa k bu kent patinaj yapmaya devam eder”.

Ulaşım ve alt yapı yatırımları hız kesmiyor

Önceki yıla göre yüzde 32,6 oranında büyüyen İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinden "aslan payını" altyapı ve ulaşım yatırımları aldı. İzmir’de ulaşıma 1 milyar 268 milyon liralık kaynak ayrıldı. Narlıdere Metrosu için 450 milyon, Buca Metrosu için 100 milyon, Çiğli Tramvayı için ise 97 milyon lira harcanacak. Halkapınar-Karabağlar metro hattının projesini hazırlayacak İzmir Büyükşehir Belediyesi, Körfez ulaşımını güçlendirmek için 137 milyon liralık yatırımla iki arabalı vapur alacak. Kente bin 140 araç kapasiteli yeni otopark kazandırılacak, 27 kilometrelik bisiklet yolu eklenecek ve akıllı trafik yönetim sistemi geliştirilecek.

Kent içi ve kırsal bölgelerdeki yol çalışmaları, meydan, cadde ve yolların onarımları, karayolu alt-üst geçitleri, taşıt ve yaya köprüleri için 2 milyar liranın üzerinde bir bütçe ayrıldı. 73 milyon 400 bin TL’lik yatırımla Homeros Bulvarı-Otogar Bağlantı yolu yapılacak.

Tarım ve hayvancılığa destek üç kat artacak

İzmir’de tarım ve hayvancılığın gelişmesi, üreticinin kalkınması için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin vereceği desteğin miktarı bir önceki yılın bütçesine göre 3 kat arttırıldı ve 68 milyon TL’ye çıktı. Hem çocukların sağlıklı büyümesini sağlamak hem de kırsaldaki üreticiyi desteklemek amacıyla sürdürülen Süt Kuzusu Projesi, 2020 yılında 160 bin çocuğa ulaşacak. 15,3 milyon süt dağıtılacak. Bunun için bütçede 76 milyon liralık kaynak ayrıldı.

Yeşil alan miktarı 500 bin metrekare artıyor

İklim değişikliğine karşı kenti hazırlamak, yangına dirençli ağaçlandırma, Gediz Deltası’nın ekolojik restorasyonu, yeşil şehir eylem planı öne çıkan çalışmalar arasında. Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının yapımı için 121 milyon 800 bin, tüm yeşil alan çalışmaları için 441 milyon liralık bütçe ayrıldı. Yeni yapılacak rekreasyon alanları ile yeşil alan miktarı 500 bin metrekare daha artacak. Bu alanlarda kullanılacak olan mevsimlik çiçek ve bitkiler ise üreticilerden satın alınacak.

Kemeraltı ve çevresine yeni çehre

İzmir Tarih Projesi kapsamında Kemeraltı ve çevresi ayağa kaldırılacak. Bölgenin alt ve üst yapısı yenilenecek. Kemeraltı bölgesinin yenilenmesi için 126 milyon liralık bütçe ayrıldı. Ayrıca kent genelinde devam eden arkeolojik kazı çalışmalarına verilmesi planlanan maddi destek de geçen yıla göre 2 kat artışla 11 milyon liraya ulaştı.