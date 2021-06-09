Kadıköy Belediyesi'ne orta ölçekli belediye kategorisinde eTR birincilik ödülü

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen 15’inci “eTürkiye (eTR)” ödülleri sahiplerini buldu. Kadıköy Belediyesi “Orta Ölçekli Belediye” kategorisinde “Zamandan ve Mekandan Tasarruf Yönetimi ile Eksper ve Bilirkişi Dijital Arşiv Elektronik Paylaşım Uygulaması” ile birincilik ödülünü kazandı.

eTR ödülleri ile kamu kurumları ve yerel yönetimlerin başarılı e-Devlet uygulamalarına farkındalık yaratmak, yenilikçi girişimlerin kamuoyuna tanıtılması, öne çıkan uygulamaların ödüllendirilerek yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen eTR ödüllerinde Kadıköy Belediyesi, “Zamandan ve Mekandan Tasarruf Yönetimi ile Eksper ve Bilirkişi Dijital Arşiv Elektronik Paylaşım Uygulaması” ile “Orta Ölçekli Belediye” kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. Proje, eksper ve bilirkişilerin belediyeye gelmeden online başvuru, ödeme ve dijital arşiv dosyalarına 7/24 erişim kolaylığı sağlıyor.

ZAMANDAN VE MEKANDAN TASARRUF

Ödüle ilişkin konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, projenin TÜSİAD ve TBV’nin düzenlediği 15. eTR ödülüne layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle bir çok belediyede eksper, bilirkişi ve vatandaşın dosya inceleme süreçleri yavaşladı. Belediyemiz ise dijital olgunluk seviyesine ulaştığı için işte tam bu noktada dosya incelemek isteyen gerçek ve tüzel kişilere hem zamandan, hem mekandan tasarruf sağladı. Projemizin finale kalmasından, ödüle layık görülmesinden ayrıca ekibim adına onur duyuyorum. Alanında prestijli ödül, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ve yaptığımız işleri daha anlamlı kılıyor. Kadıköy’ü geleceğe taşımak için çalışmalarımızı her alanda sürdürüyoruz.”

Kadıköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün geliştirdiği proje gayrimenkul sahibi olmak amacıyla kişi ya da kurumların talepleri doğrultusunda ya da icra, satış, arabuluculuk gibi davalara konu gayrimenkullerin değerlenmesi için atanan eksper ve bilirkişilere belediyeye gelmeden, e – Eksper ve e- Bilirkişi otomasyonuna çevrimiçi erişim kolaylığı sağlıyor.

eTR ödülleri, 7 kategoride başvuruları aldı: Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler, Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler, Kamudan Kamuya e-Hizmetler, Küçük Ölçekli Belediye, Orta Ölçekli Belediye, Büyük Ölçekli Belediye ve Yürütme Kurulu Özel Ödülü kategorileri. Finale kalan 23 proje akademi, STK ve sektörün önde gelen isimlerinden oluşturulan 9 kişilik jüri tarafından oylanarak her kategorinin kazananı belirlendi.