Kadıköy Çocuk Tiyatro Festivali başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin gelenekselleşen Çocuk Tiyatro Festivali 16 Temmuz Salı günü başlıyor. 14 gün boyunca farklı oyunlarla çocuk izleyicinin karşısında olacak festival 29 Temmuz Pazartesi akşamı son bulacak.

DAVETİYELER KÜLTÜR MERKEZLERİNDE

Uzun kuyruklar oluşmaması için davetiye usulü katılımın mümkün olacağı festival için davetiyeler, her oyunun etkinlik günü saat 14.00 – 18.30 arası Kadıköy Belediyesi’nin Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi ve Süreyya Operası gişelerinden temin edilebilir.

Festival Altınok Çocuk Tiyatrosu’nun sergileyeceği “Sihirli Oyuncaklar” adlı müzikalle başlayacak ve TiyatrOPS’un “Renk Renk Ülkesi” adlı oyunla son bulacak.

Festivalde sahnelenecek oyunlar şöyle:

16 Temmuz Salı

SİHİRLİ OYUNCAKLARAltınok Çocuk Tiyatrosu 3+

17 Temmuz Çarşamba

KÜÇÜK PRENS Anyamanya Kumpanya 7+

18 Temmuz Perşembe

TAVŞAN ARANIYORAtta Festivali 3+

19 Temmuz Cuma

OYUN AVCISI Tiyatro Bozok 3+

20 Temmuz Cumartesi

BREMEN MIZIKACILARI YENİ DÜNYA BANDOSU Çizgi Kukla Tiyatrosu 3+

21 Temmuz Pazar

KAPLUMBAĞA VE TAVŞAN İstanbul Çocuk Sanat 3+

22 Temmuz Pazartesi

MERHABA GÖLGEM Mask–Kara Tiyatrosu 5+

23 Temmuz Salı

CANAVAR VAR MI YOK MU? Ginko Tiyatro 4+

24 Temmuz Çarşamba

RAPUNZEL İLE BEYAZ ATLI PRENSİ Sarıyer Sanat Tiyatrosu 4+

25 Temmuz Perşembe

ORMANIN ŞARKISI Tiyatro Alkış 3+

26 Temmuz Cuma

SOĞUKTAN KORKMAYAN TEK KUŞ Tiyatro Gülgeç 5+

27 Temmuz Cumartesi

ÖDLEK ASLAN MÜZİKALİ Tiyatro Kronik 3+

28 Temmuz Pazar

KURBAĞA PRENS Uygur Çocuk Tiyatrosu 3+

29 Temmuz Pazartesi

RENK RENK ÜLKESİ TiyatrOPS 3+