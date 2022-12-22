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Kadıköy'de Ulusal Beste Yarışması ödülleri sahiplerini buluyor

Kadıköy'de Ulusal Beste Yarışması ödülleri sahiplerini buluyor
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Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması’nda sona gelindi. Bu yıl altıncısı düzenlenen yarışmanın final gecesi 26 Aralık Pazartesi saat 19.00’da Süreyya Operası’nda yapılacak.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nın bu yıl altıncısını düzenlediği, ülkenin sanat ve kültür hayatını zenginleştirmek, bu çerçevede çok sesli evrensel müzik dilinde özgün telif eserler yaratılmasına ve böylelikle yerel çağdaş Türk Oda Müziği repertuvarının zenginleşmesine katkıda bulunmayı amaçlayan Ulusal Beste Yarışması’nın ödül töreni Süreyya Operası’nda gerçekleşecek. Viyolonsel-Piyano İkilisi için düzenlenen yarışmanın başvuruları Türkiye’nin değerli müzik insanları Oğuzhan Balcı, Turgay Erdener, Rengim Gökmen, Oğuzhan Kavruk, Özkan Manav, Gülsin Onay ve Hasan Uçarsu'dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi. Finale kalan eserler, ödül töreninde jüriye ve izleyicilere canlı icra edilecek. Eserler Cello Piano Duo olarak da bilinen eğitimci ve virtüözler Dilbağ Tokay ile Emine Serdaroğlu tarafından seslendirecek. Ardından ödüle hak kazanan eserler jüri tarafından aynı gece belirlenecek. Jüri aynı zamanda kazanan eserler arasından dijital albümde yer alacak eserleri de belirleyecek. 

Final konserine, Süreyya Operası gişelerinden kontenjanla sınırlı ücretsiz davetiyelerle katılım sağlanabiliyor.

Etiketler Kadıköy Kadıköy Belediyesi Şerdil Dara Odabaşı
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