Kadıköy'ün değerleri artık bir marka: Kadıköy Dükkan

Kadıköy Belediyesi Türkiye’de bir ilke imza atarak, ilk defa bir belediyenin çatısı altında Kadıköy Dükkan adıyla bir marka kurdu.

Kadıköy Belediyesi’nin Kadıköy Dükkan adıyla kurduğu marka New York, Berlin, Amsterdam gibi dünya kentlerinde görülen ancak Türkiye’de ilk kez uygulanan bir girişim. Kentsel sorunları tasarım, araştırma, katılım yoluyla ele alan ve sosyal değişime duyarlı tasarım süreçlerini kurgulayan TAK Kadıköy’ün uzman ekibi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ‘Kadıköy temalı’ özel tasarım ürünlerden oluşan defter, kalem, ayraç, bez çanta gibi hediyelik eşyalar Kadıköy Dükkan’da görücüye çıktı.

KADIKÖY’DEN İLHAMLA TASARLANIYOR

Markanın çatısı altında, Kadıköy’ün değerlerinin tasarım aracılığıyla tanıtılması, Kadıköy için koleksiyon değeri yaratılması, ilerleyen süreçte tasarımcılar ve zanaatkârlar tarafından Kadıköy için üretim yapılması, katma değeri yüksek ürünlerin tasarlanması ve tüketicisine ulaştırılması amaçlanıyor. Ayrıca Kadıköy’ün tarihinden, mimarisinden, anıtsal yapılarından, kültürel değerlerinden ilhamla ürün tasarımlarının geliştirilmesi ve ürünlerin Kadıköy içerisinde kalıcı ve geçici satış noktaları ile yeni turizm noktaları oluşturulması planlanıyor. Kadıköy’ün geçmiş ve bugünkü değerlerinden izler taşıyan, kentsel ve kültürel kimliğini öne çıkaran, Kadıköy’ü ziyaret eden yerli halkın ve yabancı turistlerin beğenisine sunulan ‘Kadıköy temalı’ hediyelik eşyaların yer aldığı Kadıköy Dükkan Rasimpaşa’da bulunan TAK Kadıköy’de ziyaret edilebilir.

TAK Kadıköy

TAK Kadıköy, kentsel sorunların çözümünde kentliler, tasarımcılar, gönüllüler, öğrenciler ve destekçilerin ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurarak fikir ürettikleri ve ürünlerini kamuoyu ile paylaştıkları yenilik ve yaratıcılık mekânıdır. Tüm disiplinlerinden tasarımcılarla birlikte, gönüllülük ve işbirliği esası ile program ve projeler üreten, bağımsız bir oluşum olan TAK Kadıköy, kentsel sorunları tasarım, araştırma, katılım yoluyla ele alır ve sosyal değişime duyarlı tasarım süreçleri kurgular.

Kadıköy Dükkan: Rasimpaşa Mh, Duatepe Sk. No:61, 34716 Kadıköy/İstanbul