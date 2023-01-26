Kantarcı’dan son müjde işçilere: Maaşlara ortalama %95 zam

Çaycuma Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında KHK kapsamında kadroya geçen işçiler için toplu sözleşme imzaladı. Buna göre işçi ücretlerine ortalama %95 zam yapıldı.

Çaycuma Belediyesi ile yetkili sendika Belediye-İş arasında 2. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzaladı. Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Belediye-İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş ve Belediye şirketi ÇAYBEL’in Genel Müdürü Cemal Özkan tarafından imzalanan sözleşmeyle, KHK kapsamında kadroya geçirilen198 işçinin maaşlarına %100 zam yapıldı. Yapılan zamla, Çaycuma Belediyesinde, 10 bin liranın altında maaş alan kalmazken, zam oranı, kimi ücret gruplarında %140’lara ulaştı. Yılda iki ikramiyenin de ön görüldüğü sözleşmede, işçiler, önemli sosyal haklara da kavuştu.

KARATAŞ: “ÇOK BAŞARILI BİR SÖZLEŞME OLDU”

Çok başarılı bir sözleşme imzaladıklarını söyleyen Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Osman Karataş, “Son derece yapıcı bir sözleşme süreci yaşadık. Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı ile yürüttüğümüz görüşmeler sırasında, herkesin belli bir gelir düzeyini koruyup kayıplarını telafi etmeye çalıştık. Yüksek Hakem Kurulunun yarattığı tahribatı büyük ölçüde giderdiğimiz sözleşme çok başarılı oldu. Başta Başkanımız Bülent Kantarcı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

KANTARCI: “TÜM OLANAKLARIMIZ ZORLADIK”

Tüm olanaklarını zorlayarak herkesin hakkını vermeye çalıştıklarını dile getiren Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ise, “Yaşanan yüksek enflasyonla son derece kötü hale gelen ekonomik koşulların kimseyi hesap yapamaz hale getirdiği bugünlerde, tüm olanaklarımız zorlayarak, işçilerimizin hakkını vermeye çalıştık. Herkese belli bir yaşam düzeyine ulaştıracak noktaya geldiğimizi sanıyorum. Yapılan gruplandırma ile nitelikli personelimize daha iyi imkânlar sağlama fırsatımız da oldu. Umarım arkadaşlarımızın kazançları birkaç ay içinde eriyip gitmez. Herkese hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.