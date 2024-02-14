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Kartal Belediye Başkanı Başkan Gökhan Yüksel, Hızır Orucunu Vatandaşlarla Birlikte Açtı

Kartal Belediye Başkanı Başkan Gökhan Yüksel, Hızır Orucunu Vatandaşlarla Birlikte Açtı
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Hızır Orucu’nun ilk gününde, Kartal Cemevi’nde vatandaşlar ile bir araya gelerek, orucunu açtı.

Kartal Cemevi’nde gerçekleşen Hızır Orucu açma duasına; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş ve Kartallı vatandaşlar katıldı. 

“Tutulan Oruçlar İyiliğe ve Güzelliğe Vesile Olsun”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tutulan oruçların hak katında kabul olmasını, sevginin, barışın, kardeşliğin, huzura vesile olmasını dilediklerini söyledi. Başkan Yüksel, “Hızır orucu vesilesiyle Kartal Cemevi’nde komşularımızla bir araya geldik. Hızır orucu tutan tüm komşularımızın oruçlarının ve dualarının kabul olmasını dilerim. Hızır orucunun gözyaşlarının son bulmasına, sevginin, barışın, kardeşliğin, şefkatin ve huzurun her tarafa hakim olmasını diliyorum.” dedi. Başkan Yüksel, Kartal Cemevi’ndeki vatandaşların istek ve önerilerini dinleyerek, uzun süre sohbet etti. 

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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