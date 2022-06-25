Kartal Belediyesi Ekiplerinin Marmaris’teki Yangınla Mücadelesi Sürüyor

Muğla’nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkinde 21 Haziran günü başlayan orman yangınları devam ediyor. Yangına müdahale için bölgeye intikal eden Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri söndürme çalışmalarına yoğun desteğini sürdürüyor.

Marmaris’te başlayan yangın sonucunda binlerce hektar alan kül olurken, havadan ve karadan yapılan çalışmalarla alevlere müdahale ediliyor. Çevrede yaşayan vatandaşlar, turistler ve yaban hayatı yaşayan canlılar için yıkıcı bir etkisi olan orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kartal Belediyesi’ne bağlı Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri de yangının etkisini azaltmak ve zararı en aza indirmek için canla başla çalışarak, mücadelesini sürdürüyor.

Yangının ikinci gününde bölgeden gelen yardım çağrılarına karşılık veren Kartal Belediyesi; iki su tankeri, bir arama kurtarma aracı ve toplamda sekiz personeliyle bölgede aktif görev alıyor.

Yangın felaketinin üçüncü günü itibarı ile belediye ekipleri Değirmenyanı ve Yeşilbelde mevkilerinde orman içinde ve dışında hatlar kurarak yangının ilerlememesi adına çalışmalara katıldı. Bu iki mevki arasında kalan dağlık alanda yaklaşık dört kilometrelik hortum hattına destek olan ekipler karadan söndürme faaliyetlerine destek oldu.

Yerleşim yerlerinin, doğal mirasın ve ormanların yok olmaması için büyük bir özveriyle çalışan Kartal Belediyesi ekipleri, diğer il ve ilçe belediyeleriyle de koordineli çalışarak alandan bir an olsun ayrılmıyor. Karadan yapılan müdahalelerde aktif rol alan sivil savunma personelleri destek gereken her noktada adeta insanüstü bir çabayla çalışıyor.

“Kartal Belediyesi Yanınızda”

Yangın felaketine karşı sorumluluk alarak Sivil Savunma Uzmanlığı’ndaki ekipleri görevlendiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Yüksel açıklamasında; “Kartal Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl Antalya-Manavgat ve Muğla-Köyceğiz’de yaşanan yangınlarda da aktif görev almıştık. Afetlere karşı her daim hazır bulunan ve bugüne kadar yaşanan felaketlerde canla başla mücadele eden çalışma arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. Biz Kartal halkı ve belediye olarak sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Marmaris’te yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve Kartal Belediyesi olarak yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.” dedi.