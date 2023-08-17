Kartal Belediyesi, Kartallı Kadınların El Emeği Sergisi’ne Ev Sahipliği Yaptı

Kartallı kadınlara her konuda destek vermeyi sürdüren Kartal Belediyesi, kadınların el emeği göz nuru eserleri için bir sergi düzenledi. Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve 3 gün sürecek olan serginin açılışına katılım yoğun oldu. Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda açılan sergide kadınların emek verdiği birbirinden değerli eserler sergilendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen serginin açılışına, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları İmam Aydın ve Hüseyin Tozkoparan’ın yanı sıra Doğru Parti Kartal İlçe Başkanı Gülay Turna, Demokrat Parti Kartal İlçe Başkanı Eray Ekim, Belediye Meclis üyesi Mukadder Gürcan, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve emek veren kadınlar katıldı. Serginin açılışında konuşan Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediyesi olarak kadınların desteklenmesine yönelik her türlü projeyi önemsediklerini belirterek bu alandaki desteklerini sürdüreceklerini ifade etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan da kadınlara yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti. Trio müzik dinletisinin de gerçekleştirildiği Kadın Emeği Sergisi, 18 Ağustos’a kadar ziyarete açık kalacak.