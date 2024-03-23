Kartal Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Hüseyin Güler Gözyaşları İçinde Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kartal Belediyesi’ndeki 35 yıllık çalışma hayatı boyunca Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Basın ve Yayın Müdürlüğü birimlerinde müdürlük yapmış, son olarak atandığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nde birim müdürü olarak çalışan ve geçirdiği bir rahatsızlık sonucu 55 yaşında hayatını kaybeden Hüseyin Güler, son yolculuğuna uğurlandı. Merhum Hüseyin Güler’in cenaze töreni Kartal Cemevi’nde gerçekleştirildi.

Törene; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Güler ailesinin yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclis Üyesi Müslim Sarı, CHP Adalar Belediye Başkan Adayı Ercan Akpolat, CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, Kartal Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile merhumun çok sayıda mesai arkadaşı katıldı.

Merhumun cenazesi, Kartal Cemevi'nde kılınan cenaze namazı sonrası, yıllardır görev yaptığı Kartal Belediye Başkanlığı binasının önüne getirilerek burada bir tören gerçekleştirildi. Kartal Belediye Başkanı’nın yanı sıra; merhumun ailesi, siyasi parti temsilcileri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi, mesai arkadaşları ve sevenleri burada da son görevlerini yerine getirmek üzere hazır bulundu.

"Hüseyin ağabeyi çok özleyeceğiz"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, törende yaptığı konuşmada, Hüseyin Güler'in Kartal'a uzun yıllar hizmet ettiğini belirterek; "Hepimiz çok üzgünüz. Hüseyin ağabeyimiz Kartal'a çok uzun yıllar hizmet etti. Beraber, acı tatlı günlerimiz oldu. Onu çok özleyeceğiz. Onu hep yumuşak kalbiyle hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Okunan duanın ve helallik alınmasından sonra, merhum Hüseyin Güler'in cenazesi gözyaşları içerisinde defnedilmek üzere Soğanlık Mezarlığı'na uğurlandı.