Kartal Belediyesi'nden Elazığ ve Malatya'ya yardım eli

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı Toplum Afet Bilinçlendirme Merkezinde, Belediye Baskan Yardımcıları ve Birim Müdürleri ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı ve çalışmalar hakkinda bilgi aldı.

Kartal Belediyesi, deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edilmek üzere bot, kazak, mont, battaniye, çadır ve ısıtıcı pad gönderecek. Ayrıca Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri de arama kurtarma aracı ile beraber Elazığ'a gitmek üzere hazırlıklarını tamamladı.

Deprem bölgesine yardımda bulunmak isteyen Kartallılar için de yardım kampanyası başlatan Kartal Belediyesi, acil ihtiyaçlar olarak belirlenen kazak, mont, çorap, çocuk bezi, atkı, bere, çadır, bot, kışlık elbise, battaniye ve uyku tulumu gibi yardımları Kartal Ekolojik Pazar alanında topluyor. Ayrıca 444 4 578 numaralı Komşu İletişim Merkezi üzerinden konuyla ilgili bilgi alınabilir.