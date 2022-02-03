  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal Belediyesi’nden Regaib Kandili Nedeniyle Lokma İkramı

Kartal Belediyesi’nden Regaib Kandili Nedeniyle Lokma İkramı

Kartal Belediyesi’nden Regaib Kandili Nedeniyle Lokma İkramı

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Regaib Kandili dolaysıyla Kartal’da 5 farklı noktada vatandaşlara lokma ikramı yapıldı.

Mübarek Üç Ayların ilk kandili olan Regaib Kandili için vatandaşlara lokma ikramı yapmak isteyen Kartal Belediyesi görevlileri, Kartal Merkez Camii, Cevizli Kavaklı Camii, Soğanlık Yeni Camii, Yakacık Meydanı ve Hürriyet Mahallesi Kurfalı Merkez Camii’nde öğlen namazından önce hazırlık yaptı.

Kandil ve namaz için camilere gelen vatandaşların yanı sıra yoldan geçen vatandaşlara da hazırlanan sıcak lokmalar ikram edildi.  Ekipler öğle saatlerinden itibaren binlerce vatandaşa lokma ikramı yaptı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Regaib Kandili’ni paylaştığı şu mesajla kutladı: “Bu güzel gecenin tüm komşularımız için sağlık, huzur ve bereketli olmasını diliyorum. Tüm İslam aleminin Üç Aylar’ı ve Regaib Kandili mübarek olsun.”

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Benzin istasyonunda ''zam'' kavgası! tekmeler yumruklar havada uçuştu
2022 yılının ilk enflasyonu açıklandı! Kabus gibi!
Şubat 2022 kira zam oranı belli oldu
Dolar'a, Euro'ya ve altına yatırım yapan ''keşke ona yatırım yapsaydım'' diyecek
Gülşen ten rengi sahne kıyafetiyle ortalığı kasıp kavurdu
Defne Joy Foster'ın oğlu 12 yaşında: Annesine benzerliği ile dikkat çekiyor
Türkiye bu görüntüyü konuşuyor: Türk balıkçıdan Yunan askerlerine ayar!
52 yaşında iki çocuk annesi Jennifer Lopez genç kızlara taş çıkarttı
Rahip Brunson, serbest kalması için Türkiye'nin ABD'den ne istendiğini açıkladı
A101 3 Şubat Perşembe aktüel ürünler kataloğu