Kartal Belediyesi’nden YKS’ye Giren Öğrencilere Destek

Kartal Belediyesi, Cumartesi ve Pazar günü 3 ayrı oturum halinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) öncesinde öğrencilere ve velilere su ikramında bulundu.

3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğu 2022 YKS sınavları için seferber olan Kartal Belediyesi ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren okul önlerinde hazır bulundu. Kurulan stantlarda dağıtım yapan personel, öğrenci ve velilerin sınav heyecanına ortak oldu. Sınav için Kartal’da bulunan okullara gelenleri ilk karşılayanlar, Kartal Belediyesi çalışanları oldu.

Bu önemli sınav öncesi okul önlerinde kurulan stantlarda öğrencilere başarılar dileyen belediye personeli, su ve ıslak mendil ikramında bulundu.

Ekipler; Cumartesi 10.15’te başlayan TYT, Pazar günü 10.15’te başlayan AYT ve yine Pazar günü 15.452’te başlayan YDT oturumlarından önce 14 farklı okulun önünde hizmet verdi.

Üniversiteyi kazanmak ve iyi bir gelecek hayali ile sınava giren adaylar ve velileri bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirip, Kartal Belediyesi’ne ve Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkürlerini iletti.

Başkan Yüksel’den Sınav Süresince Sessizlik Çağrısı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, bu önemli sınav öncesi sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaşarak önemli bir konuya dikkat çekti. Başkan Yüksel, “YKS’ye girecek tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum. Cumartesi 9:30-11:30 saatleri arasında, Pazar günü ise her iki sınav süresi boyunca okul çevrelerinde gürültü oluşturmamaya özen gösterelim.” diyerek öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Yüksel’den, Sınav Öncesi Öğrencilere Moral Ziyareti

YKS öncesi Kartal Belediyesi Mustafa Necati Destek Eğitim Kurs Merkezi’ni ziyaret eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sınava girecek öğrencilerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti ve öğrencilere bazı tavsiyelerde bulundu.

Kendi öğrencilik anılarını da gençlerle paylaşan Başkan Gökhan Yüksel, güzel bir gelecek ve başarı temennisinde bulunarak öğrencilerle birlikte moral pastası kesti. Pasta kesimi ve dağıtımının ardından öğrenciler, sorular yönelttikleri Başkan Gökhan Yüksel ile keyifli bir vakit geçirdi.