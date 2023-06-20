Kartal Belediyesi’nin Sivrisinek Mücadelesi Başladı

Kartal Belediyesi, yaz aylarında sıcak havanın etkisini göstermesi ile artan sivrisinek ve çeşitli haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Havaların ısınması ve özellikle gece ısısının yükselmesi ile üremeleri hızlanan sinek, sivrisinek gibi haşereler ve larvalara karşı Kartal Belediyesi, sivrisinek üreme alanlarına öncelik vererek çalışmalarına başladı.

Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, eşgüdüm içerisinde ilçe genelindeki tüm mahallelerde akşam saatlerinde sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Yaz Mevsimi Boyunca İlaçlama Çalışmaları Devam Edecek

Sivrisinek üreme alanlarına öncelik verilerek devam eden çalışmalar kapsamında Kartal’ın 20 mahallesinde her hafta bir kere ilaçlama çalışması gerçekleştirilecek. Önceden belirlenmiş program çerçevesinde devam eden çalışmalarda, hava durumu ve iklim koşullarına göre esnek düzenlemeye de geçilebiliyor.

Kartal Belediyesi’nin sivrisinek mücadele programında Sağlık Bakanlığı tarafından halk sağlığı alanında uygun görülerek izin verilen ilaçlar kullanılıyor. Çalışmalar, tüm yaz mevsimi boyunca aralıksız olarak sürdürülecek.

“Komşularımızın Sağlığını Korumak Bizim İçin Çok Önemli “

Halk sağlığını korumak için gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarında vatandaşlardan gelen talep ve önerilere büyük önem verdiklerini ifade eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ”Komşularımızın sağlığını korumak ve yaşam kalitesini arttırmak bizim için çok önemli.

Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görevli arkadaşlarımız da bu konuda büyük bir özveri ve gayret ile çalışmalarını yürütüyorlar.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte etkili olan sıcak havalarda çoğalan sivrisinek, larva ve haşerelerin Kartallılar için olumsuzluğa sebebiyet vermemesi adına var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.