Kartal Yakacık Stadı'nın Açılışı Gerçekleştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, Kartal Yakacık Stadı'nın açılışı, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış törenine İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Süleyman Uzunok, İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez, Kartal Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Nasır Süleymanoğlu, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarı, spor kulüpleri ve öğrenciler katıldı.

“Eğitim ve Spor Aynı Anda Yürütülmeli”

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, spor yapan çocukların ve gençlerin iyi eğitim almalarının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Eğitimle sporun aynı anda yürütülmesi meselesi, ülkemizde ihmal edilmiştir. Ben bunu hem geçmişte sporcu olarak söylüyorum hem yönetici olarak hem de bir Belediye Başkanı olarak söylüyorum. Aslında sporla eğitimi birbirini destekler hale getirmenin dünyada çok iyi örnekleri var. Ama itiraf edelim ki, ülkemizde bu çok başarılı sürdürülemiyor. Hele hele futbol branşı, bunlardan bir tanesi. Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım. Burada sac ayağı var; özellikle sporcular, aileleri, spor kulüpleri. Tabii ki Milli Eğitim, yani okullarımız; ilkokul, ortaokul, lise, hatta üniversite ve tabii ki yerel yönetimler. Bu üçlünün iyi bir iş birliği, Türk sporunu hak ettiği yere getirir.” dedi.

“Sporda Bir Vizyona Sahip Olmamız Şart”

Türkiye’nin 90 milyona yaklaşan nüfusuyla sporda hak ettiği yere gelmesi için bir vizyona sahip olunması gerektiğine dikkat çeken İBB Başkanı İmamoğlu, “Dünya sporundaki yeri; ama futbolda ama diğer branşlarda, -birkaç branşı kenarda tutarsak- hak ettiği yerde değil. Bunun mutlaka önemli bir vizyona sahip hale getirilmesi şart” diye konuştu.

Açılışını yaptıkları tesisi, Kartal Belediyesi’nin ısrarlı takibi ile geçen yılın yatırım programına aldıkları bilgisini de paylaşan İmamoğlu, “7 ayda bu stadı bitirdik. Ekim ayında başladık. Bugün hizmetinize açıyorum. Ben, emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımıza, Kartal Belediyesi çalışma arkadaşlarımıza, Belediye Başkanımıza ve yüklenicimize yürekten teşekkür ediyorum. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

“Kartal’da Sporda Tesisleşme İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal için çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, yeni spor tesisleri yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Açılışta konuşan Başkan Gökhan Yüksel, "Bugün Kartalımıza bir yuva daha kazandırıyoruz. Kartal’da ihtiyaç duyulan böyle bir spor kompleksinin yapımı için, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile konuştuk ve Kartal’ın stadyum ihtiyacını gidermek için anlaştık. Yakacık’taki toprak sahayı dört dörtlük bir spor kompleksi haline getirdik. Başta Kartalspor olmak üzere, Kartal’daki tüm amatör spor kulüpleri, bugün açılışını yaptığımız bu stadı kullanabilecekler. Kartal’da sporda tesisleşmenin önemine derinden inanıyoruz. Daha önce Atalar Spor Kompleksi, Dragos Su Sporları İskelemizi ve Karlıktepe Spor Parkını Kartal’a kazandırmıştık. Sporda başarının devamı açısından tesisleşme çok önemli. Elbette başarı sadece tesise bağlanamaz ama tesisleşme özellikle de amatör sporculara modern şartlarda spor yapma imkanı vererek onun önünü açar. Ve dahası, halkı da spora teşvik eder. Sporun yaygınlaşmasında tesisleşmenin öneminden hareketle Kartal’da yeni spor tesisleri yapmaya devam edeceğiz. Kartal Yakacık Spor Kompleksi’nin şimdiden Kartallılara hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İstanbul’a değer ve güç katan Ekrem Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Açılış töreninin devamında, Kartal Amatör Kulüpler Derneği Başkanı Nasır Süleymanoğlu, Kartal Yakacık Stadı'nın yapımında emeklerinden dolayı İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür plaketi takdim etti.

Törenin sonunda, amatör futbol kulüpleri tarafından, gösteri maçı gerçekleştirildi. Gösteri maçının başlangıç vuruşunu ise İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yaptı. Gösteri maçı seyirciler tarafından büyük bir heyecan ve keyifle izlendi.

FIFA Standartlarında 65,5 Milyon Liralık Yatırım

Kartal Yakacık Stadı, FİFA standartlarındaki sahası ve 65,5 Milyon Türk Lirası'ndaki yatırımıyla, Kartal'daki spor hayatında yepyeni bir sayfa açtı.

Yaklaşık 15 bin metrekare üzerine kurulu alanda; spor tesisleri, hakem-oyuncu soyunma odaları, çocuk oyun alanı, 40 araçlık otopark ve 1150 metrekarelik yeşil alan yer alıyor. Ayrıca tesiste; futbol sahası, mini futbol sahası, basketbol sahası ve 778 kişilik tribün bulunuyor. 2 bin sporcunun faydalanabileceği tesis Kartal'da sporseverlerin yeni merkezi olacak.