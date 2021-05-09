Kartal'da afet gönüllülerine ''Afet Anında Acil Müdahale'' eğitimi

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü ile KADAK (Kanyon ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği) işbirliği ile Kartal’ın her bir mahallesinden seçilen afet gönüllülerine “Afet Farkındalık ve Acil Müdahale” eğitimleri verilmeye başlandı.

Buna göre Kartal’ın 20 mahallesi için seçilen 400 kişilik gönüllü ekibine eğitimleri, 20’şer kişilik gruplar halinde periyodik olarak verilecek.

Olası bir afet durumunda Kartal’ın 20 mahallesinde hızlı, bilinçli ve organize müdahalelerin gerçekleştirilebilmesi amacı ile gönüllü ekiplerden oluşan önemli bir projeyi hayata geçiren ve bu kapsamda ‘Mahalle Gönüllüleri’ ekibini kuran Kartal Belediyesi, KADAK ile birlikte gönüllü ekibe ilk eğitimlerini vermeye başladı.

Kanyon ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği Başkanı ve aynı zamanda eğitmen olan Haydar Daşdan tarafından, Kartal’ın 20 mahallesinden afet gönüllülerinin ilk grubuna verilmeye başlanan eğitim; teorik ve pratik olarak iki aşamada düzenlendi. Teorik eğitim kapsamında mahalle afet gönüllülerine başta deprem olmak üzere ülkemizde görülme sıklığı yüksek olan afetlere yönelik olarak öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler, eğitmen Daşdan tarafından anlatıldı. Deprem konusuna özellikle geniş yer veren eğitmen, afet ve acil durum toplanma alanları, deprem sonrası ilk 6 saatte yapılması gerekenler, tahliye, yangın önleme, yangın söndürme ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı gibi konularda gönüllülere detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

Afet Anında Yangın Müdahale ve Kurtarma Tatbikatı

Verilen teorik eğitimin ardından Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü’nün eğitim alanına geçen gönüllü ekip ve eğitmenler, burada da afet acil müdahale programı çerçevesinde bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta; deprem anında acil tahliyenin nasıl yapılacağı pratik olarak işlendi ve depremin tetikleyebileceği yangın durumları ile ilgili önceden hazırlanmış senaryo başarı ile uygulandı. Ayrıca yüksekten iniş-çıkış tatbikatı ile de gönüllüler olası afet durumuna hazırlandı.

Kartallı Afet Gönüllülerinin olası bir afet anında görevlerini daha hızlı ve eksiksiz yapmalarını sağlamak amacı ile Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından verilecek olan periyodik eğitimler, 400 afet gönüllüsünün tamamına gruplar halinde verilmeye devam edecek. 400 gönüllünün tamamının Afet Farkındalık ve Acil Müdahale eğitiminden geçmesinin ardından söz konusu eğitimler, düzenli aralıklarla tekrarlanacak.

Kartal Belediyesi’nin başlatmış olduğu eğitimler ile ilgili konuşan Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı’ndan sorumlu Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen; “Olası bir deprem durumunda, 20 mahallemizde 400 gönüllümüz görev alacak. Bununla beraber eğitimlerimize tüm hızıyla devam ediyoruz. Yıkılan, çöken veya hasar alan binalarda ne yapılması gerektiğini, yaşanması muhtemel diğer afet durumlarında ne yapılması gerektiğini, kısaca arama kurtarmanın tüm aşamalarına dair gönüllülerimizi eğitiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Eğitimin Asıl Amacı Kişilerin Öncelikle Kendilerini Kurtarmasıdır

Mahalledeki gönüllülere eğitim vermek için Sivil Savunma Uzmanlığı’nda ilk buluşmayı gerçekleştirdiklerini söyleyen Kanyon ve Dağ Sporları Arama Kurtarma Derneği Başkanı Haydar Daşdan şunları söyledi: “Bu yıl bildiğiniz gibi deprem yılı olarak öngörüldüğünden beklenen deprem için hazırlıklar yapılıyor. Kartal Belediyesi’nin de destekleriyle mahalledeki gönüllülere eğitim vermek için Sivil Savunma Uzmanlığı’nda ilk buluşmamızı gerçekleştirdik. Bundan sonra tüm mahallelere hizmet vermeye devam edip eğitimlerimize hız vereceğiz. Eğitimin asıl amacı kişilerin öncelikle kendilerini kurtarmasıdır. "

Arama kurtarma gönüllülerinden biri olan Mehmet Zeytuncu ise; “Mahallemizde, sokağımızda ve binamızda, deprem anında herhangi bir can ve mal kaybı riskinin önüne geçebilmek için gönüllüler olarak bu eğitime katılmış bulunuyoruz. Amacımız; komşularımıza, çevremizdeki insanlara bu eğitimi alarak bir farkındalık oluşturmak. Bizler de deprem riski konusunda komşularımıza faydalı olabilmek için bu eğitime katıldık. Bu eğitimlerin de güzel geçeceğini düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.