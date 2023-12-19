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Kartal’da Ağaç Budama Çalışmaları Devam Ediyor

Kartal’da Ağaç Budama Çalışmaları Devam Ediyor
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Kartal Belediyesi, ilçe genelinde kamusal alanlarda yürütülen ağaç budama çalışmalarını sürdürüyor. Ağaçların ömrünün uzatılması, hastalıklara karşı direncinin artırılması ve estetik görüntüsünün yanı sıra yürütülen ağaç budama çalışmaları ile olumsuz hava koşullarında meydana gelebilecek olası kazalar içinde tedbirler alınıyor.

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kamusal alanda budama yapılan ağaçların yanı sıra; olumsuz hava koşullarında meydana gelebilecek olası kazaları engellemek, can kaybı ve mal güvenliğini korumak amacıyla budama çalışmaları da sürdürülüyor. Sağlık durumu kötü olan ve devrilme riski taşıyan ağaçlara da müdahale edilerek budama çalışmaları yapılıyor. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sayesinde budama yapılan ağaçların, bahar geldiğinde daha dayanıklı bir şekilde büyümeleri ve uzun yıllar sağlıklı bir şekilde yaşaması hedefleniyor. Ayrıca yapılan çalışmalar ile olası risk taşıyan ağaçların toplumun can ve mal güvenliğini artırmak için gerekli önlemlerde alınıyor.

Kartal’da belirlenen program dahilinde çalışmaları yürüten ekipler, bu kez Fatih Sultan Mehmet ve İnönü Caddesi’nde ağaçların budama işlemlerini titizle gerçekleştirdi. Özellikle insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerden biri olan caddelerde çalışan ekipler, ilçe genelinde ağaç budama çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Etiketler Kartal Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel
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