Kartal'da Başkan Gökhan Yüksel Muhtarlık Personeli ile Bir Araya Geldi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’da 20 mahallenin muhtarlıklarında görev yapan personelle bir araya geldi. Kartal Belediyesi Mehmet Ali Büklü Parkı Jupiter Gezegen Kafe’de gerçekleştirilen yemekte konuşan Başkan Yüksel, bir dönem boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahsederek tüm çalışmalarda katkılarının yadsınamaz kıymette olduğunu söylediği personele, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Tüm katılımcıları tek tek selamladıktan sonra kısa bir konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, daha önce de bir araya geldiklerini hatırlatarak zamanın hızla aktığı süreçte muhtarlık çalışanları olarak kendilerinin de yüzlerce olaya müdahale ettiklerini ve dâhil olduklarını söyledi.

KİMER ile Yükünüzü Hafifletmeyi Hedefledik

Bu süreçte bir çalışma arkadaşlığı yürüttüklerini ifade eden Başkan Yüksel sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsan kendisine iletilen sorunların çözümünü görünce mutlu oluyor. Bunu en iyi yaşayanlarsınız. Yoksa talebin sınırı yok. En fazla sitem alan, en fazla teşekkür alanlar arasındasınız. Birebir yaşıyorsunuz. Dolaysıyla bulunduğunuz mahallede her talep tabii ki muhtarlarımıza ve siz yardımcılarına akmış oluyor.

Daha önce de sohbet etmiştik ve güçlü bir çağrı iletişim merkezi olan KİMER ile aslında sizin iş yükünüzü azaltmayı hedefledik. Bir sorun çözme kültürü oluşturmayı hedefledik. Kayıt altında olması bile hem sizin iş yükünüzü hem de bizim iş yükümüzü bir anlamda disipline edecek bir yapıyı hedefledik.

Dayanışmanız İçin Hepinize Teşekkür Ediyorum, Her Koşulda Yanınızda Olmaya Devam Edeceğiz

Yeni bir dönem geliyor. Elbette hem muhtarlarımız için de hem bizler için de yeni bir süreç geliyor, ama bizim takım arkadaşı olduğumuzu unutmayın. Elbette ki herkes yeni dönemle ilgili bir iddia ortaya koyacak, bir hedef koyacak, aday olacak. Bu bir hizmet yarışı, dayanışmanız için, iş arkadaşlığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Biz yine her koşulda sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz, gayret göstereceğiz.

Tabii ki bu tatlı yarışta bazıları bunun kültürüne uygun davranır. Bazıları eksik davranır. Her şeyi koordine etmek pek mümkün olmuyor. Siz elinizden geldiğince pozitif olmaya gayret gösterin. Sonuç itibariyle Kartallı komşularımıza hizmetlerin ulaştırılması sürecinde bize yardımcı oluyorsunuz. Siz bize birinci elden iletmiş oluyorsunuz.

Hizmet Etmeyi Bırakmadık, Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi’mizi Açacağız

Pandemide, depremde çok zor zamanlar geçirdik. Bu dayanışmanın devam etmesini diliyorum. Yaşadığımız felaketlerden dolayı ağzımızın tadı pek yerinde olmasa da çok sayıda hizmet gerçekleştirdik. İçinde bulunduğumuz sosyal tesis de mesela yoktu. Bunun gibi 8 adet tesis yaptık. Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi’mizi önümüzdeki süreçte inşallah açacağız.

Aşevi ve Gıda Bankası Projemiz Yoktu, İhtiyaç Doğrultusunda Yaptık

Hem pandemi, hem deprem, hem de ekonomik zorluklara rağmen hizmet etmeyi bırakmadık. Elbette yapamadıklarımız da oldu. Elimizdeki işleri bırakıp pandemide önemi ortaya çıkan Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi ve Gıda Bankası’nı yapmamız da bu duruma örnektir. Aşevi ve gıda bankası o dönem ortaya çıkan bir ihtiyaçtı. Bunlar vaat ettiğimiz projeler değildi.

Veterinerlik Binamızı Yeniledik, Çalışan Sayısını 3 Katına Çıkardık

Yine o dönem sokak hayvanları ile ilgili yoğun talep aldık ve veterinerlik binamızı yenileyerek çalışma arkadaşlarımızın sayısını 3 kat arttırdık. Kendimizi 3 kat geliştirmemize rağmen popülasyon hala çok yoğun. Bu işlerde sizin de büyük katkılarınız var. Umarım yeni yıl daha güzel geçer ve daha güzel bir sürece kapı açmış olur. Hepinizin yeni yılını şimdiden kutluyorum ve hepinize yeni dönemde başarılar diliyorum.”

Toplantıya; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Muhtarlık İşleri Müdürü Banu Kocadağ ve birim personeli de katıldı.