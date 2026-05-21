Kartallı Kadınlardan Öğrencilere Burs Konseri
Kartal Gönüllüleri Platformu ve Memleket Sevdalıları Derneği iş birliğiyle, öğrencilere burs desteği sağlamak amacıyla düzenlenen ‘Kartal’ın Renkleri Kadın Korosu Konseri’ sanatseverleri bir araya getirdi. Şef Mihmani Hasan Özdemir yönetimindeki konserde, Kartallı kadınlardan oluşan koro sevilen türkü ve şarkıları burs alan öğrenciler yararına seslendirdi.

Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi’nde düzenlenen geceye çok sayıda davetli ve sanatsever katılım sağladı. Programa; CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, birim müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in annesi Aynur Yüksel ile babası Zeynel Yüksel de konseri izleyenler arasında yer aldı.

Dayanışma Gecesinde Sevilen Eserler Seslendirildi

Burs dayanışmasına katkı sunmak amacıyla sahne alan Kartal’ın Renkleri Kadın Korosu, hem koro hem de solo performanslarla dinleyicilere müzik dolu bir akşam yaşattı. Programda “Kendim Ettim Kendim Buldum”, “Aldırma Gönül Aldırma”, “Erzurum Dağları”, “Karşıdan Yar Geliyor”, “Karanfil Eken Bilir”, “Yüce Dağ Başında Kar Boran Boran” ve “Ela Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem” gibi birçok eser orkestra eşliğinde seslendirildi.

Konserde Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan da sahne alarak “Aldırma Gönül Aldırma” eserini seslendirdi. Karacan’ın performansı izleyicilerden büyük alkış alırken, program sonunda CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat tarafından kendisine çiçek takdim edildi.

Cumhuriyet Kadınlarının Sanatla Var Olma Gücü

Çiçek takdiminin ardından konuşma yapan CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, Kartal’ın renklerini sahneye taşıyan kadın korosuna, müzisyenlere ve emeği geçenlere teşekkür etti. Konserin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na yaklaşılan anlamlı günlerde düzenlendiğini vurgulayan Polat, Cumhuriyet’in kazanımlarına ve Cumhuriyet kadınlarının sanatla var olma gücüne dikkat çekerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andı.

Sanatın dayanışmayla buluştuğu gecede, Şef Mihmani Hasan Özdemir’e çiçek takdimini Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut yaptı. Program sonunda sahnedeki koro ekibine ve orkestraya da çiçek takdim edildi. Konser, katılımcıların alkışları ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

