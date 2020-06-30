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  4. 30 Haziran 2020 14:12

Kartallı sanatçı Yakup Esen son yolculuğuna uğurlandı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ömrünü Türk Halk Müziğine adamış, Kartal'ın sevilen sanatçılarından ve Kartal Türk Halk Müziği Topluluğu Şefi Yakup Esen’in Kartal Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Kartallı sanatçı Yakup Esen son yolculuğuna uğurlandı
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ömrünü Türk Halk Müziğine adamış, Kartal'ın sevilen sanatçılarından ve Kartal Türk Halk Müziği Topluluğu Şefi Yakup Esen’in Kartal Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, sevenleri, yakınları, sanatçı dostları ve Kartallı vatandaşlar katıldı. Yakup Esen'in naaşı, Kartal Cemevi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi.

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