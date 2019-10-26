Kemerburgaz Kent Ormanı’nda coşkulu açılış: Hizmet halk için olmalı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 5 milyon metrekarelik Kemerburgaz Kent Ormanı’nın açılışını yaptı.

Kılıçdaroğlu Kent Ormanı'nın açılış töreninde konuştu

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

Bir burayı düşünün temiz havayı içimize çekiyoruz. Bir de İstanbul'da ister Şişli ister Bağcılar'ı düşünün, arabalar vızır vızır geçiyor ve sizler egzos dumanını teneffüs ediyorsdunuz. Bakın burada hepimizin yüzü gülüyor. Neden; ağaçları gördük, yemyeşil çayırları çimanleri, göğü gördük burada.

Bizim felsefemizde öncelik insandır. Her şey insan için olmalıdır. İnsan mutlu ise hepimiz mutlu oluruz. Hepimizin mutsuz olduğu bir dünyada yaşamak istemeyiz.

Benim 3 çocuğum var 3'ü de İstanbul doğumlu. 3'ü de Zeynep Kamil Hastanesi'nde doğdular. İlk bürakrat olduğum yıllarda Göztepe'de her hafta yeşil alan maç yapardık. Şimdi o yeşil alanlardan hiçbirisi kalmadı. Tamamı beton ormanına dönüştü. Her taraf beton olmaya başladı, bizim yeşilleğe ihtiyacımız var. Bizim gülmeye, yürümeye, koşmaya ihtiyacımız var.

Umarım İstanbul'un her tarafı yeşil olur, bi uçakla geldiğimizde beton değil, ağaç görürüz. İstanbul'u İstanbul'nun hak ettiği şekilde yeniden ayağa kaldırmak zorundayız. Bu görevi başkan üstlendi. Genç, dinamik, tuttuğunu koparan biri. Gelecekte de güzel şeyler yapacağız. İstanbul her şeyi ile çok güzel olacak.

3 büyük imparatoluğa başkentlik yapmış İstanbul. Dünyanın en kadim şehirlerinden biri İstanbul. Boğazı ile, minareleri ile, tarihi eserleri ile, doğası ile, güzel insanları ile bir kadim kent İstanbul.

İstanbul'a Ekrem Başkan yakılışıyor. Ekrem Başkanın görevi de size hizmet etmek. Geçmişte hizmet eden diğer belediye başkanlarına da şükran borçluyuz. Biz hizmet eden hiç kimsenin hizmetini gözardı etmek istemeyiz. Hizmet rant için değil, halk için, çocuklar için olmalı.