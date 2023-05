Konyaaltı Belediye Başkanı Esen: ''LÖSEV'de satılan ürünleri başka yerden almayın''

Konyaaltı LÖSEV Şubesi açılışında konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Çocuklarımızın tedavisi için LÖSEV'de satılan ürünleri başka yerlerden almayın. LÖSEV şubelerinden alın” dedi. Konuyla ilgili haber metni ve fotoğraflar ektedir. Haber görüntüsü aşağıdaki linktedir. İyi çalışmalar dileriz.

Konyaaltı Belediyesi’nin desteği ile ilçede Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Konyaaltı Şubesi’nin açılışı gerçekleşti. Açılış törenine Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, LÖSEV Kurucu Başkanı Üstün Ezer, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konyaaltı Belediyesi’nin yer tahsis ettiği ve Özpınarlar İnşaat Grup sahibi Ramazan Sert’in ise yapımını üstlendiği LÖSEV Konyaaltı Şubesi, Gürsu Mahallesi 350 sokakta açıldı. Açılış töreninde konuşan Başkan Esen, LÖSEV’in üstlendiği görevin çok değerli ve kutsal olduğunu dile getirdi. Belediye olarak tüm imkanlarını bu şubenin açılması için seferber ettiklerini kaydeden Esen, “Çocuklarımızın sağlığına kavuşması için üstümüze düşen her şeyi yapıyoruz. Bu anlamda LÖSEV Vakfı’nın varlığı çok değerli. Çünkü çocuklarımızın iyileşmesi için umutlarımızı her gün artırıyor. Biz de bu noktada elimizden gelen desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Çünkü dünyayı tek bir kelimeye sığdırmamız istenirse o kelime kesinlikle ‘evlat’ olurdu. Biz evlatlarımız için her şeyin en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. Çocuklarımızın bir an önce iyileşmesi için de her şeyi yapmaya hazırız. Buradan tüm basın kuruluşlarına sesleniyorum, lütfen haber başlığını şu şekilde atsınlar; LÖSEV’de satılan hiçbir şeyi başka hiçbir yerden almasınlar. LÖSEV şubelerinden alsınlar. Çünkü bu, çocuklarımızın tedavisi için gerekli bir destek” şeklinde konuştu. Törende yer alan LÖSEV Kurucu Başkanı Üstün Ezer ise, desteklerinden dolayı Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e teşekkür etti. Bu yolda verilen tüm desteklerin değerli olduğunu ifade eden Ezer, daha sonra Başkan Esen ve beraberindekilerle birlikte yeni şubenin içini gezdi.