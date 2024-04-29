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Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan esnaf ve vatandaşlarla buluştu
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, hafta sonu Doyran ve Bahtılı mahallelerinde vatandaşlarla ve esnafla buluştu. Esnaf ve vatandaşları dinleyen Başkan Kotan, ''Daha yaşanabilir bir Konyaaltı için hep birlikte gece gündüz demeden çalışacağız'' dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, hafta sonu ilk olarak Doyran Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Başkan Kotan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz ile Doyran Mahallesi sakinlerinden merhum Mehmet Öztürk için düzenlenen mevlüt yemeğine katıldı. Burada vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kotan daha sonra Doyran Mahallesi’nde bulunan pazar yerine giderek esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti. 

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ

Esnaf ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Kotan, pazar yeri esnafının ve vatandaşların sorunlarını ve beklentilerini dinledi. Başkan Kotan, “İlçemizin kırsal bölgesinden kent merkezine kadar her noktasında sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Daha yaşanabilir bir Konyaaltı için hep birlikte gece gündüz demeden çalışacağız. Sorunlarınızı ve beklentilerinizi elimizden gelen en kısa sürede çözmeye hazırız” diye konuştu.  

MUTLULUKLARINA ORTAK OLDU 

Başkan Kotan, pazar akşamı ise ilk olarak Bahtılı Mahallesi’nde Hatice Sert ve Gökhan Yılmaz çiftinin, daha sonra da Çakırlar Mahallesi’nde Hasan Dikmen ve Melike Köse çiftinin nişan törenlerine katılarak, mutluluklarına ortak oldu. Çiftin nişan yüzüklerini takan Başkan Kotan, “Bugün çiftlerimizin bu güzel gününe katıldık. Bir ömür boyu mutlu olmanızı diliyorum” dedi.  

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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