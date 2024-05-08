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Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan'dan güreşçilere moral ziyareti

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan'dan güreşçilere moral ziyareti
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü güreş takımı sporcularını ziyaret etti. Başkan Kotan, ''Sizlerin başarısı gençlerimize örnek olacaktır. Bizler de bu spor yapmak isteyen gençlerimize elimizden gelen desteği vereceğiz'' dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü güreş takımı sporcularıyla bir araya geldi. Milli ve ata sporumuz olan güreş sporunun önemine vurgu yapan Başkan Kotan, “Belediye başkanlığı sürecinde yanınızda olup desteğimizi vereceğiz. Hocalarımızla konuşuyoruz. İnşallah milli güreşimizde güzel madalyalar kazanırsınız ve bizleri gururlandırırsınız. Sizleri böyle görmek benim için gurur verici. ” dedi. 

“GENÇLERE GEREKEN DESTEĞİ VERECEĞİZ”  

Sporculara ellerinden gelen desteği vereceğini belirten Başkan Kotan, Bizler Atatürk’ün çizgisinde ilerleyen gençleriz. Mustafa Kemal Atatürk bizlere bilimle, sporla uğraşmamızı öğütlemişti. Bizler de Atatürk’ün açtığı bu hedef doğrultusunda Konyaaltı’ndaki tüm gençlerin sporun her dalıyla uğraşmasını istiyoruz. Onlara elimizden gelen tüm olanakları sağlamak istiyoruz. Sizlerin de başarılarınızla gençlere örnek olmanız bizler için çok kıymetli” diye konuştu.  Ziyarette sporculara baklava ikramında bulunuldu.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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