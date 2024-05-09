Konyaaltı Belediyesi'nden anneler için çiçek tasarım atölyesi

Konyaaltı Belediyesi Anneler Günü için renkli bir etkinlik düzenleyecek. ''Bir Tutam Yeşillik, Bir Dolu Sevgi Anneler Günü Teraryum Atölyesi'' adı altında gerçekleştirilecek etkinlikte annesine en güzel çiçeği yapmak isteyenler bir araya gelecek.

Dünya genelinde her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü için Konyaaltı Belediyesi de farklı bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor.

SAKSI SİZDEN, ÇİÇEK BİZDEN

Konyaaltı Belediyesi’nin HayatPark’ta “Saksı sizden, çiçek bizden” mottosuyla gerçekleştireceği “Bir Tutam Yeşillik, Bir Dolu Sevgi Anneler Günü Teraryum Atölyesi”nde annesine en güzel çiçeği hazırlamak isteyenler bir araya gelecek. HayatPark’ta 11 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak isteyenler saksı ve teraryum fanuslarını yanında getirecek, çiçek ve bitkiler ise belediye tarafından karşılanacak. Atölyeye katılmak isteyenlerin (0 242) 245 55 00 numaradan Halk Masa’ya ulaşmaları gerekmektedir.

HAYATPARK’TA BULUŞALIM

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Anneler Günü öncesinde HayatPark’ta yapacak olduğumuz etkinlikte annelerimize hediyelerini birlikte hazırlayacağız. Atölyemizde saksı ve teraryum fanusları katılımcılarımız tarafından getirilecek, çiçek ve bitkileri ise belediyemiz katılımcılarımıza sağlayacak. Tüm halkımızı HayatPark’ta yapacağımız atölyemize bekliyoruz” dedi.