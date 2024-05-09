  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Konyaaltı Belediyesi'nden anneler için çiçek tasarım atölyesi

Konyaaltı Belediyesi'nden anneler için çiçek tasarım atölyesi

Konyaaltı Belediyesi'nden anneler için çiçek tasarım atölyesi
Güncelleme:

Konyaaltı Belediyesi Anneler Günü için renkli bir etkinlik düzenleyecek. ''Bir Tutam Yeşillik, Bir Dolu Sevgi Anneler Günü Teraryum Atölyesi'' adı altında gerçekleştirilecek etkinlikte annesine en güzel çiçeği yapmak isteyenler bir araya gelecek.

Dünya genelinde her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü için  Konyaaltı Belediyesi de farklı bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. 

SAKSI SİZDEN, ÇİÇEK BİZDEN 

Konyaaltı Belediyesi’nin HayatPark’ta “Saksı sizden, çiçek bizden” mottosuyla gerçekleştireceği “Bir Tutam Yeşillik, Bir Dolu Sevgi Anneler Günü Teraryum Atölyesi”nde annesine en güzel çiçeği hazırlamak isteyenler bir araya gelecek. HayatPark’ta 11 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak isteyenler saksı ve teraryum fanuslarını yanında getirecek, çiçek ve bitkiler ise belediye tarafından karşılanacak. Atölyeye katılmak isteyenlerin (0 242) 245 55 00 numaradan Halk Masa’ya ulaşmaları gerekmektedir. 

HAYATPARK’TA BULUŞALIM 

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Anneler Günü öncesinde HayatPark’ta yapacak olduğumuz etkinlikte annelerimize hediyelerini birlikte hazırlayacağız. Atölyemizde saksı ve teraryum fanusları katılımcılarımız tarafından getirilecek, çiçek ve bitkileri ise belediyemiz katılımcılarımıza sağlayacak. Tüm halkımızı HayatPark’ta yapacağımız atölyemize bekliyoruz” dedi.  

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İŞKUR açıkladı: İşte en çok açık iş pozisyonu bulunan meslekler İŞKUR açıkladı: İşte en çok açık iş pozisyonu bulunan meslekler En düşük emekli maaşı için rakam verildi En düşük emekli maaşı için rakam verildi Türk doktor keşfetti: KOAH mutasyona uğradı Türk doktor keşfetti: KOAH mutasyona uğradı Bugün ve yarına dikkat: Türkiye'yi etkisi altına alacak Bugün ve yarına dikkat: Türkiye'yi etkisi altına alacak Bayraktar AKINCI hedefleri başarıyla vurdu Bayraktar AKINCI hedefleri başarıyla vurdu Sevan Nişanyan'dan okul müdürü cinayeti için skandal sözler Sevan Nişanyan'dan okul müdürü cinayeti için skandal sözler Dev kaya parçaları yola düştü; kamyonet mahsur kaldı Dev kaya parçaları yola düştü; kamyonet mahsur kaldı İki dev şirket daha iflasın eşiğinde... Konkordato talep ettiler İki dev şirket daha iflasın eşiğinde... Konkordato talep ettiler ''Aklı fikri hep şeyde'' sözleri ile gündem olmuştu: Cem Yılmaz Necla Karahalil aşkı bitti mi? ''Aklı fikri hep şeyde'' sözleri ile gündem olmuştu: Cem Yılmaz Necla Karahalil aşkı bitti mi? Alışveriş sitelerinde satıyorlardı... Binlerce sahte ayakkabı ele geçirildi Alışveriş sitelerinde satıyorlardı... Binlerce sahte ayakkabı ele geçirildi