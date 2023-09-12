Konyaaltı Caz Günleri başlıyor

Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenleyeceği 2. Konyaaltı Caz Günleri, 16 Eylül Cumartesi günü başlıyor. Etkinliğin açılışında Ayşegül & Nezih Yeşilnil Quintet konser verecek.

Konyaaltı Belediyesi’nin ilçenin gözbebeği HayatPark’ta gerçekleştirdiği Konyaaltı Caz Günleri cumartesi akşamı Ayşegül & Nezih Yeşilnil Quintet konseri ile başlıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi amaçlanan etkinlikte caz müziğin sevilen isimleri sanatseverlerle buluşacak.

DOĞADA MÜZİK KEYFİ

Şehrin ortasında olmasına karşın, gürültüden uzak doğal bir kaçış noktası olan HayatPark’ta gerçekleştirilen etkinlikte sanatseverler kendini caz müziğinin akışına bırakacak. Festivalde 23 Eylül Cumartesi akşamı Elif Çağlar Band, 30 Eylül Cumartesi akşamı Seran Bilgi sahne alacak. Festivalin kapanış konserini ise 7 Ekim Cumartesi akşamı Ece Göksu & İmer Demirer yapacak. Ücretsiz olacak olan etkinlikler 20.30’da gerçekleştirilecek.

ÜCRETSİZ ETKİNLİK

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdikleri Konyaaltı Caz Günleri’nin sanatseverlerden yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Etkinliğimiz HayatPark’ımıza ve Antalya’mıza çok yakıştı. Geçtiğimiz yıl sandalyesini alan vatandaşlarımız etkinliğimize geldi. Doğanın içinde caz müziğinin tınılarına kendilerini bıraktılar. Bu yıl da etkinliğimize yoğun bir katılım bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı ücretsiz gerçekleştireceğimiz Konyaaltı Caz Günleri’ne bekliyorum” diye konuştu.