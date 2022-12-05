Konyaaltı halk müziğiyle buluştu

Konyaaltı Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği Türk Halk Müziği Açılış Konseri yüzlerce müzikseverin katılımı ile Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşti.

Konyaaltı Belediyesi kültür-sanat etkinleri ile müzikseverleri buluşturmaya devam ediyor. Yaz aylarında düzenlenen konserler sona ererken kış aylarının gelmesi ile birlikte yeni etkinlikler düzenlenmeye başlandı. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen Türk Halk Müziği Açılış Konseri ile dinleyiciler müzik dolu keyifli bir akşam geçirme fırsatı yakaladı. Şefliğini Soner Mızrak’ın yaptığı koro, Türkiye’nin dört bir yanındaki yöresel eserleri seslendirirken konser, dinleyicilerden tam not aldı. Konserin düzenlendiği salonu dolduran dinleyiciler, yer bulamayınca salon merdivenlerinde ve ayakta konseri takip etti. Etkinlik sonunda koro adına Şef Soner Mızrak’a çiçek takdim edilirken, sanata ve sanatçıya her daim önem verdiklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise düzenledikleri sanatsal etkinlikler ile bölge halkını buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti. Kurdukları Müzik Akademisi sayesinde müzik camiasına yeni yetenekler kazandırdıklarını dile getiren Başkan Esen, “Bizim amacımız sadece konser düzenlemek değil. Akademimiz bünyesinde yer alan yeni müzisyenleri hem topluma hem de sanat camiasına tanıtmak ve kazandırmak istiyoruz. Kendi imkanlarımız ile kurduğumuz Müzik Akademisi, bünyesinde birçok alanda müzik gurubunu barındırıyor. Bunlardan biri de Türk Halk Müziği Korosudur. Salonu dolduran yüzlerce müziksevere keyifli bir akşam yaşattıysak ne mutlu bize. Çünkü ne yapıyorsak hemşehrilerimiz için yapıyoruz” şeklinde konuştu.