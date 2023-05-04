Konyaaltı Yüzme Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak

Konyaaltı, 05-07 Mayıs 2023 tarihlerinde 18.Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak.

2023 yılında “Skoda Turkuaz Yüzme Serisi” adıyla, Antalya, Bodrum, Göcek ve Marmaris’in birbirinden güzel turkuaz sularında seri halinde düzenlenecek olan Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası’nın ilk etabı, 05 - 07 Mayıs 2023 tarihlerinde Akdeniz’in incisi Antalya’nın Konyaaltı ve Kemer belediyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonalar bütünü olan Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları’na Antalya, bu yıl ikinci kez ev sahipliği yapacak. 640 kilometrelik sahil şeridi ile Türkiye’nin deniz turizmi ve spor tatili bakımından en beğenilen ve en tercih edilen merkezlerinden olan Antalya, Konyaaltı ve Kemer ilçelerinde Aquamasters yüzücülerini ağırlayacak olmanın heyecanını taşıyor. Büyüklüğü, bakımlılığı, çevresi, ulaşımı ve genişliği ile dünya çapında ünlü plajlar Konyaaltı ve Kemer plajları, Aquamasters yüzücülerini bu güzellikleri deneyimlemeye davet ediyor. Bu bu deneyimi yaşayacak Aquamasters yüzücüleri ise bu yıl hem Akdeniz'in incisi turkuaz sularda kulaç atmanın, hem de Cumhuriyet'in 100. yılını büyük bir coşku ile yıl boyu süren Aquamasters yarışlarıyla kutlayacak olmanın keyfini çıkaracak.

Şampiyonaya dair değerlendirmede bulunan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler dikkate alındığında en nitelikli ve en geniş katılımlı şampiyona olan Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonalarına ilk kez ev sahipliği yapacağız. Şampiyonaya katılacak sporcularımıza, hakem ve görevlilerimize başarılar diliyor, Antalya halkını bu heyecanlı ve keyifli mücadeleleri izlemeye davet ediyorum” dedi.

ŞAMPİYONA PROGRAMI:

05 Mayıs 2023 Cuma / Konyaaltı Plajı, Antalya Yelken Spor Kulübü Önü;

Arena AquaKids Yüzme Etkinliği

Setur Marinas Açık Su Yüzme Şampiyonası 1K

Shell 100.Yıl Gece Yüzme Etkinliği

06 Mayıs 2023 Cumartesi / Kemer, Tekirova, Martı Myra Oteli Plajı;

Martı Myra Açık Su Yüzme Şampiyonası 5K (Phaselis Antik Kent)

Skoda Karoq Açık Su Yüzme Şampiyonası 2K

Jotun 4x500m Bayrak Yarışı (Kadınlar ve Erkekler)

07 Mayıs 2023 Pazar

Skoda Kodiaq Açık Su Yüzme Şampiyonası 3K Kemer, Tekirova, Üç Adalar

Jotun 4x500m Bayrak Yarışı (Karma) Kemer, Tekirova, Martı Myra Oteli Plajı