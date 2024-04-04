Konyaaltı’nda Cem Başkan göreve başladı

Konyaaltı Belediye Başkanı seçilen Cem Kotan, devir teslim töreninin ardından göreve başladı. Semih Esen’den görevi devralan Kotan, “Konyaaltı’nın huzuruna huzur, mutluluğuna mutluluk katmaya geldik” dedi.

CHP Konyaaltı Belediye Başkanı olarak seçilen Cem Kotan düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Semih Esen’den devraldı. Başkanlık bayrağını Cem Kotan’a teslim eden Esen, Cem Kotan’ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

BİNA ÖNÜNDE COŞKU HÂKİMDİ

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Konyaaltı'nda oyların yüzde 53,76'sını alarak Konyaaltı Belediye Başkanlığı'na seçilen Cem Kotan, Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen ve büyük bir coşkunun hâkim olduğu törenle mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı İrem Selen Gönültaş'dan aldı. Başkan Kotan daha sonra devir teslim töreni için belediye binasına geldi.

DAVULLU ZURNALI KARŞILAMA

Konyaaltı Belediye binasında Cem Kotan ve meclis üyelerini, ilçe halkı ve partililer ellerinde Türk bayraklarıyla davul ve zurna eşliğinde karşıladı. Törene CHP İl Başkanı Nail Kamacı, CHP milletvekilleri Sururi Çorabatır, Aliye Coşar, Mustafa Erdem, CHP’li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, CHP’li Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Meral Gündüz ile ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kotan devir teslim töreniyle görevi Semih Esen’den devraldı. Kotan’ı tebrik eden Esen, yeni dönemde kendisine başarılar diledi. Kotan ve Esen birbirlerine çiçek verdi. Başkan Kotan, katkılarından dolayı Esen’e plaket takdim etti.

SEÇİMİN GALİBİ ÇOCUKLAR, KADINLAR VE EMEKLİLERDİR

Törenin ardından Cem Kotan belediye binası önünde kalabalığı seslendi. “Konyaaltı’nın mutluluğuna mutluluk katmaya geleceğiz. Mutluluk kattık mı arkadaşlar” diyerek sözlerine başlayan Başkan Cem Kotan’ı halk “Evet” sözüyle yanıtladı. Konyaaltı’nda bir zafer kazandıklarını dile getiren Cem Kotan, “Arkadaşlar Antalya’da bahar vardı. Bir bahar daha geldi. Bu bahar devamlı esecek bir bahar oldu. Türkiye çapında, Antalya çapında ve Konyaaltı çapında çok emekler harcadık. Ben her yerde ‘Antalya’yı ve Konyaaltı’nı çok güzel bir oyla alacağız’ dedim. Bunu başardık arkadaşlar. Bu süreci başlatan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’ndan, bu süreci taçlandıran genç, dinamik genel başkanımız Özgür Özel’e teşekkür etmek istiyorum. Bu secimi kazanan gençlerdir, kadınlardır ve emeklilerdir. Bu seçimi kazanan bastonuyla oyunu kullanan yaşlılardır” diye konuştu.

BU KOLTUKLAR EMANET

Başkan Kotan daha sonra makama çıkarak gönüllüler ve partililerle sohbet etti. Her şeye rağmen yüzde 54’e yakın oy aldıklarını, bunun da büyük bir başarı olduğunu kaydeden Cem Kotan, “Burada yarattığımız sinerji çok iyi. O kadar büyük emekler var ki. Hasta olan yaşlılarımız su bile içmiyorlardı tuvalete gitmemek için. Bu olağanüstü bir fedakârlıktır. Biz sahaya çıktığımızda Büyükşehir’in de Kepez’in de, Alanya’nın da hepsini alacağımızı gördük. Son iki haftada gördük ki çok muazzam şeyler oldu. Bunlar sizler, örgütümüz, gönüllülerimiz sayesinde oldu. 5 yıl boyunca çok güzel hizmetler yapacağız. Bu koltukların emanet olduğunu biliyoruz. Bizler de çok güzel eserler yaparak emaneti başka bir partilimize teslim edeceğiz” dedi.

BAŞKAN KOTAN ÇITAYI DAHA DA YÜKSELTECEK

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı da törene katılan herkese teşekkür etti. Kamacı, “Konyaaltı’nı 20 yıl Muhittin Böcek, 5 yıl Semih Esen, şimdi de Cem Kotan Başkanımız yönetecek. Bütün başkalarımıza Konyaaltı’na sunduğu katkılar için çok teşekkür ederim. Cem Başkan Konyaaltı’ndaki çıtayı çok daha yükselteceğine canı gönülden inanıyorum” diye konuştu.

REHAVETE KAPILMAMALIYIZ

Başkan Kotan daha sonra sözü CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Meral Gündüz’e verdi. “Bu emek hepimizin, bir kişi bile olmasaydı eksik kalacaktık” diyerek sözlerine başlayan Gündüz, “Herkesin emeğiyle paha biçilmez bir sonuç elde ettik. Rehavete kapılmamalıyız. Partimizi çok iyi bir noktaya getirdik. Bunu ülke olarak, demokratlar olarak, gencimizle, emekçimizle, kadınlarımızla başardık. Bunun devamını getirerek Cumhurbaşkanlığını da almak durumundayız. Yarın seçim varmış gibi seçim çalışmalarını götüreceğiz” dedi.