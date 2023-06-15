Konyaaltı'nda el emeği ürünler görücüye çıktı

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde bulunan Konyaaltı Sanat Merkezi’nin (KONSEM) kış dönemi kursları sona ererken, kursiyerlerin dönem boyunca ürettiği el emeği ürünler, düzenlenen Yıl Sonu Sergisi ile beğeniye sunuldu.

Konyaaltı Belediyesi’nin her yıl KONSEM bünyesinde açtığı ücretsiz kurslarda yüzlerce vatandaş eğitim almaya devam ediyor. 2022-2023 kış dönemi kursları sona ererken, kursiyerlerin dönem boyunca ürettiği el emeği ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen KONSEM Yıl Sonu Sergisi’nin açılışı yoğun katılım ile gerçekleşirken, sergiye gelen vatandaşlar stantları gezerek el emeği ürünleri inceledi.

200 KURS AÇILDI

Spordan terziliğe, resimden heykele kadar birçok alanda açılan kurslarda eğitim alan kursiyerler, ürettikleri ürünlerin üretim aşamalarını ziyaretçilere anlattı. KONSEM bünyesinde 40 farklı branşta toplam 200 kurs açıldığını kaydeden Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, 3 binin üzerinde kursiyere eğitim verdiklerini ifade etti. Salonda bulunan ziyaretçilere Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in selamını ileterek konuşmasına başlayan Bostan, kursiyerlere el emeği ürünler için teşekkür etti.

KURSİYERLER MEMNUN

Konyaaltı Belediyesi’nin ücretsiz verdiği kurslarla ilgili duyuruları sosyal medyadan gördüğünü ve başvuru yaptığını ifade eden kursiyer Hanife Keskin, sepet örücülüğü kursu aldığını ve eğitimlerden memnun kaldığını dile getirdi. Kurs eğitmenlerinin eğitimleri detaylı ve özveri ile verdiğini ifade eden Keskin, “Kursiyer arkadaşlarımız ile birlikte hem evde hem de dışarıda kullanılabilecek ürünler ürettik. Hocalarımıza, sergiye katılımın sağlayan herkese ve belediyemize bu imkânları tanıdıkları için teşekkür ediyorum. Belediyemizin bizlere verdiği bu fırsatı farklı bir boyuta getirerek, iş imkânı da sağlayabiliriz. Birçok şeyi dışarıdan ithal ediyoruz. Ama aslında kurslarımızın bize verdiği eğitimlerle bunu kendimiz yapabiliyoruz. Burada aynı zamanda meslek öğreniyoruz” diye konuştu. Seramik alanında kurs aldığını ifade eden kursiyer Yavuz Özgür ise, Konyaaltı Belediyesi tarafından böyle imkânların tanınmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Verilen kursların, belli bir yaşın üzerine çıkan insanların eve kapanmak yerine bir şeyler üretmesi için çok değerli olduğunu belirten Özgür, herkesin bu kurslardan yararlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Yüzlerce vatandaşın katıldığı KOSEM Yıl Sonu Sergisi, kursiyerlerin diktiği kıyafetlerin defilesi ve Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları gösterisi ile devam etti.