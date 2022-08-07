  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Konyaaltı'nda okullar yeni döneme hazırlanıyor

Konyaaltı'nda okullar yeni döneme hazırlanıyor

Konyaaltı'nda okullar yeni döneme hazırlanıyor

Konyaaltı Belediyesi, ilçedeki okullarda bakım-onarım ve boyama çalışması yaparak öğrencilere, yeni eğitim-öğretim döneminde daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim alma imkanı sağlıyor.

Konyaaltı Belediyesi, ilçedeki okullarda bakım-onarım, boyama ve temizlik çalışmalarına başladı. Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi çalışmalarını hızlandıran ekipler, Dr. Cahit Ünver İlkokulu’nun dış cephesinin boyamasını tamamlarken, Hurma Mahallesi’nde yer alan Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi’nde de çalışmalarını sürdürüyor. Okul etrafında yer alan demir korkulukların boyamasını da yapan ekipler, okul bahçelerini yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde modern bir görünüme kavuşturuyor. İlçe sınırları içerisinde yer alan okullardan gelen talepleri hızlı bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Öğrencilerimizin eğitim aldığı ortamları daha hijyenik ve modern bir görünüme kavuşturuyoruz” dedi.

OKULLARA DESTEK SÜRECEK

Okulların fiziki koşullarını daha iyi bir görünüme kavuşturmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Esen, eğitim-öğretim dönemi başladıktan sonra da çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Okullardan genel olarak boya-badana, peyzaj ve temizlik gibi konularda talepler aldıklarını kaydeden Esen, “Son olarak Dr. Cahit Ünver İlkokulu ve Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi’nden gelen talepleri değerlendirerek ekiplerimizi yönlendirdik. Bu iki okulumuzdan bir tanesinin eksiklerini giderdik. Önümüzdeki günlerde diğer okulumuzu da öğrencilerimiz ve eğitimcilerimizin sağlıklı bir ortamda eğitim yapabilecekleri bir duruma getireceğiz’’ dedi. Başkan Esen, okullardan gelen talepleri doğrultusunda bu çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Etiketler Konyaaltı Belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye yeni inciler: ''Dost acı söyler'' deyip yaylım ateşine tuttu
İran'da yasak, Türkiye'de serbest! İranlı turistlerin Van'daki çılgın eğlencesi kamerada
Son anket açıklandı; AK Partili seçmen faturayı bakın kime kesti
Kızılay yöneticilerine ödenen maaşlar ortaya çıktı
Sağlık Bakanlığı açıkladı; vaka ve ölüm sayıları uçtu!
Canlı yayındaki skandal cin çıkarma seansının kahramanından yeni açıklamalar
Maaş zammını gelir vergisi yuttu! Saç baş yolduran zam hesabı
TV100'de reklam arasındaki saldırı anı görüntüleri yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''sordurmadığı'' TOGG'un fiyatı için çılgın iddia
Meryem Uzerli'nin ''yaz tatili'' pozları sosyal medyayı salladı