Konyaaltı’nda sahne gençlerin

Konyaaltı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ‘Gençlik Haftası’ kapsamında gençlere ‘Sahne Senin’ diyor.

Konyaaltı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Haftası Kutlamaları kapsamında genç müzik gruplarını sahneye davet ediyor. Gençlik Haftası kapsamında Konyaaltı Belediyesi önünde kurulacak sahnede mikrofon gençlerin olacak. Ayrıca 19 Mayıs Gençlik Şenliği’nde gençler dart, langırt, hentbol 7m atışı ve futbol penaltı atışı etkinliklerine ücretsiz katılma fırsatı bulacak.

GENÇLERE DAVET

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu ve ruhunu yaşatmak için Konyaaltı Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Bu bayram gençlerimize ‘Sahne Senin’ diyoruz. 19 Mayıs Gençlik Şenliğimizde gençlerimiz çeşitli oyunlarla eğlenceli vakit geçirecek” şeklinde konuştu.

‘Sahne Senin’ ve 19 Mayıs Gençlik Şenliği için son başvuru tarihinin 14 Mayıs Cumartesi günü sona ereceği kaydedildi. İki etkinlik için başvuru yapmak isteyen gençler, online kayıt işlemlerini www.konyaalti.bel.tr adresinden veya 0242 245 55 25 hizmet numarasını arayarak yapabilir.