Küçükçekmece Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun yılsonu gösterisi izleyenleri büyüledi
Küçükçekmece Belediyesi tarafından halk danslarını tanıtmak ve yaşatmak amacıyla kurulan Halk Dansları Topluluğu, yılsonu gösterisinde izleyenleri adeta büyüledi. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde sahne alan topluluk 438 kişilik ekibiyle, Ordu’dan Diyarbakır’a Van’dan Adıyaman’a hemen hemen her yörenin geleneksel halk oyunlarını sergiledi.

2020-2021 eğitim öğretim yılından bu yana çalışmalarını sürdüren ve bugüne kadar 3 bin 219 öğrenciye eğitim veren Küçükçekmece Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, yetişkin ve çocuk olarak iki gruba ayrılıyor. Topluluk 2025-2026 eğitim öğretim dönemini muhteşem bir yılsonu gösterisiyle kapattı. Gösteride çocuk ve yetişkin olmak üzere 14 gruptan oluşan 438 öğrenci sahne aldı. Sefaköy, Cennet ve Atakent Kültür ve Sanat Merkezi ile Kemalpaşa Semt Konağı’nda, bir dönem boyunca eğitim alan öğrenciler yılsonu gösterisinde; Ordu, Kilis, Artvin, Van, Gaziantep, Silifke, Diyarbakır, Adıyaman, Kırklareli yöreleri ve modern halk dansları çalışmaları sergiledi.

İlyas Dikici: Sizler ile gurur duyuyoruz

Halk Dansları Topluluğu’nun yılsonu gösterisine katılan ve eğitmenler; İlkay Şap, Melike Köle, İbrahim Aymaz, Murat Özyılan ve İkram Kızılca’ya çiçek takdiminde bulunan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici, ‘’Halk Dansları Topluluğumuz, Cumhuriyetimizin bütün değerlerini, kültürümüzü, geleneklerimizi ve göreneklerimizi bizimle buluşturdu. Değerli hocalarımız ve öğrencilerimiz iyi ki varsınız. Sizlerle gurur duyuyoruz ’’ dedi.

 

