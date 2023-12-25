Küçükçekmece'de İmzalı Müze Sohbetleri'ne Adnan Özyalçıner konuk oldu

Küçükçekmece Belediyesi, İmzalı Kitaplar Müzesi Sohbetleri’nde yazar Adnan Özyalçıner’i konuk etti. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşiye Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İlk Baskı ve İmzalı Kitaplar Müzesi’nin aralık ayı konuğu çocuk kitapları ve incelemeleriyle bilinen yazar Adnan Özyalçıner oldu. Moderatörlüğünü yazar Metin Celal’in yaptığı söyleşiye gençler yoğun ilgi gösterdi. Edebiyat dünyasının önemli isimlerinden olan Özyalçıner, eserlerine dair anekdotları ve meslek hayatındaki anılarını katılımcılarla paylaştı.

Adnan Özyalçıner: İnsanların ifade edemediklerini yazdım

Yazar Adnan Özyalçıner yazarlık serüvenini anlatarak, ‘’ Bütün çocukluğum ve gençliğim Karagümrük’te geçti. Orada işçi mahallesinde yaşıyordum ve orada yaşayan insanlar okuma yazma bilmiyordu ancak olan bitenin farkındaydılar. Olan aksaklıkları, geçim konusundaki ve siyasal konulardaki aksaklıkların farkındaydılar ve aralarında konuşup, eleştiriyorlardı ancak bunu ifade edemiyorlardı. Ben ilk öykü yazmaya başladığım zaman onların ifade edemediklerini ben yazabilir miyim diye düşündüm ve ilk kez ben kenar mahalleden notlar diye yazmaya başladım. Bu öyküler sonradan kitap haline de getirildi. Eskiden camilerin önünde kitaplar satılırdı benim ilk okumalarım bu kitaplardan oldu. İlk öykümü ortaokul sıralarında Ömer Seyfettin'in eserlerine benzeterek yazdım. İlk öyküm 1953 Şubat ayında, 19 yaşındayken bir sanat dergisinde yayınlandı’’ dedi.

Söyleşi sonunda Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, yazar Adnan Özyalçıner’e teşekkür ederek hediye takdim etti.