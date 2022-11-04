Küçükçekmece'de uzmanlar organ bağışının önemini anlattı

Küçükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında Belediye Binası Çok Amaçlı Salonu’nda ‘’Organ Bağışı Semineri’’ düzenledi. Organ Nakli Uzmanı Operatör Doktor Emrah Şahin seminerde, Türkiye'nin organ nakli konusunda diğer ülkelerin çok gerisinde olduğunu belirterek, her yıl organ nakli olamadığı için 2500 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi ve herkesi organ nakli konusunda duyarlılığa davet etti.

Çok sayıda personelin katıldığı seminerde; Uzm. Dr. Şahin Türkiye’de ve Dünya’da organ naklinin tarihsel süreci, nakil aşamaları ve organ naklinin yasal mevzuatı gibi konularda katılımcıları bilgilendirdi.

Cemile Keskin Toka: Organ Bağışı listelerinde bir gün bizimde adımız olabilir

Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Cemile Keskin Toka organ nakli bekleyenlerin her yıl ciddi oranda arttığına dikkat çekerek, ‘’Ülkemizde 35.000’in üzerinde organ bekleyen hasta bulunuyor. Yapılan nakillerin %85’i canlı iken sadece %15’i kadavradan oluşuyor. Yani organ bağışı oranları oldukça düşük. Söz konusu yakınlarımız olduğu zaman işler biraz zorlaşıyor ancak unutulmaması gereken önemli bir şey var. Bir gün bizlerin ve sevdiklerimizin adı da organ bağışı listelerinde olabilir. Bu sebeple herkesin bu konuda daha hassas ve fedakâr olmasını bekliyoruz’’ dedi.