Maltepe Belediyesi çocuk tiyatrosunu evlere taşıdı

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç bugün kendi resmi sosyal medya hesaplarından Türkiye'yi de saran koronavirüs salgını nedeniyle evinde kendisini karantinaya alan vatandaşlara büyük bir müjde paylaştı.

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin çocuk oyunlarını Youtube'a taşıdıklarını duyuran Kılıç, "Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’mizi evinize taşımaya geliyoruz. Haftasonu canlı yayında çocuk tiyatrosu izlemeye YouTube kanalıma davetlisiniz... Sürprizleri kaçırmamak için abone olabilirsiniz: www.youtube.com/AliKılıçBsk" dedi.



