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  4. 22 Mart 2020 15:01

Maltepe Belediyesi'nden 65 yaş üstü vatandaşlar için büyük hizmet

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza getirilen sokağa çıkma sınırlandırması sonrasında Maltepe Belediyesi, Maltepe'de yaşayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuyor.

Maltepe Belediyesi'nden 65 yaş üstü vatandaşlar için büyük hizmet
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İşte Maltepe Belediyesi'nden yapılan o açıklama:

Maltepe’de yaşayan ve evinde sıcak yemeği olmayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bugünden itibaren;
📍Bir öğün olan sıcak yemek desteğini, kahvaltı dahil 3 öğüne çıkardık.
📍Artık pazar günleri de dahil 7 gün sıcak yemek desteği vereceğiz.

Detaylı bilgi ve iletişim: 0216 589 94 64

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