Maltepe Belediyesi'nden 65 yaş üstü vatandaşlar için büyük hizmet

İşte Maltepe Belediyesi'nden yapılan o açıklama:

Maltepe’de yaşayan ve evinde sıcak yemeği olmayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bugünden itibaren;

📍Bir öğün olan sıcak yemek desteğini, kahvaltı dahil 3 öğüne çıkardık.

📍Artık pazar günleri de dahil 7 gün sıcak yemek desteği vereceğiz.

Detaylı bilgi ve iletişim: 0216 589 94 64

https://www.facebook.com/280841025432969/posts/1233275666856162/

https://twitter.com/bskalikilic/status/1241661255980630016?s=21

https://www.instagram.com/p/B-B9_aUJM6O/?igshid=14inwcrlmg4tx