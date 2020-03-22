Maltepe Belediyesi'nden 65 yaş üstü vatandaşlar için büyük hizmet

İşte Maltepe Belediyesi'nden yapılan o açıklama:
Maltepe’de yaşayan ve evinde sıcak yemeği olmayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bugünden itibaren;
📍Bir öğün olan sıcak yemek desteğini, kahvaltı dahil 3 öğüne çıkardık.
📍Artık pazar günleri de dahil 7 gün sıcak yemek desteği vereceğiz.
Detaylı bilgi ve iletişim: 0216 589 94 64
https://www.facebook.com/280841025432969/posts/1233275666856162/
https://twitter.com/bskalikilic/status/1241661255980630016?s=21
https://www.instagram.com/p/B-B9_aUJM6O/?igshid=14inwcrlmg4tx
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