  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Manisa Büyükşehir bayramda görev başında

Manisa Büyükşehir bayramda görev başında

Manisa Büyükşehir bayramda görev başında
Güncelleme:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmesi için nöbetçi birimleri ve ekipleriyle sahada olacak. Bayram boyunca vatandaşlar 7/24 hizmet veren çağrı merkezine taleplerini iletebilecek. Ayrıca vatandaşların yapacağı kabir ziyaretleri için ücretsiz toplu ulaşım seferleri de düzenlenecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlara hizmet verecek olan nöbetçi birim ve ekipler, vatandaşların memnuniyeti için görev başında olacak. Trafik zabıta ekipleri yollardaki yoğunluğa göre çalışmalarını yapacak, vatandaşlar mezarlıklara ücretsiz toplu ulaşım seferleri ile giderek kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilecek. Arife ve bayramın 1. günü 9.00 ile 17.00 saatleri arasında kent ve ilçe mezarlıklarına ücretsiz ring seferleriyle vatandaşlara ücretsiz taşıma hizmeti verilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi vezneleri de 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde vatandaşlara hizmet verecek.

MASKİ’de tüm önlemler alındı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri de Manisalıların sorun yaşamaması için nöbetçi birimleriyle bayram boyunca hizmet verecek. Bu kapsamda, İçme Suyu, Kanalizasyon, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal, Atıksu Arıtma, Çevre Koruma ve Kontrol ile Abone İşleri dairelerine bağlı nöbetçi ekipler, Ramazan Bayramı süresince oluşabilecek acil durum için hazır olacak ve anında müdahalede bulunacak.
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı’nın abone kayıt ve tahsilat vezneleri de 2-3 ve 4 Nisan tarihlerinde hizmet vermeye devam edecek. Ayrıca, MASKİ Yarhasanlar Şubesi’nde de tahsilat işlemleri yapılabilecek.
Bayram boyunca vatandaşların ulaşımdan genel hizmetlere kadar herhangi bir sorunla karşılaşmaması için gerekli olan tüm önlemlerin alındığının bilgisini veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, vatandaşların rahat, güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmesi için nöbetçi birim ve ekiplerin görev başında olacağını söyledi. Başkan Zeyrek, "Bayram boyunca görev başında olacak ekiplerimiz, vatandaşlarımızın bir telefon kadar uzağında olacak. Zabıta ekiplerimiz şehir trafiğinin düzenlenmesinde yardımcı olacak, genel güvenliğin sağlanmasına katkı verecek. 444 99 45 Çözüm Merkezi ve ALO 153 Zabıta ekiplerimiz de vatandaşlarımızın taleplerini almaya devam edecek. Bayramda görev başında olan ekiplerimize teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyorum" dedi.

Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu pazar bağımlılık yapıyor! 24 saat açık, gece bile tıklım tıklım Bu pazar bağımlılık yapıyor! 24 saat açık, gece bile tıklım tıklım 5 ülkeyi sallayan 7.7 ve 6.4'lük depremlerde can kaybı artıyor 5 ülkeyi sallayan 7.7 ve 6.4'lük depremlerde can kaybı artıyor Sokak ortasında kadına tekme tokat dayak! ''Vur hak etti'' diye destek verdiler Sokak ortasında kadına tekme tokat dayak! ''Vur hak etti'' diye destek verdiler Ünlü tarihçiden İş Bankası çıkışı: ''Atatürk'ün vasiyetini iptal etmek demektir'' Ünlü tarihçiden İş Bankası çıkışı: ''Atatürk'ün vasiyetini iptal etmek demektir'' Sıfır araçlara TTB zorunluluğu rafa kaldırıldı Sıfır araçlara TTB zorunluluğu rafa kaldırıldı Eleştirilerin odağındaki Cem Yılmaz'dan beklenen açıklama geldi Eleştirilerin odağındaki Cem Yılmaz'dan beklenen açıklama geldi Saat 00.30'da İstanbul... Akın akın gidiyorlar! Saat 00.30'da İstanbul... Akın akın gidiyorlar! İmamoğlu'nun tutuklanması anketlere böyle yansıdı: İşte partilerin son oy oranları İmamoğlu'nun tutuklanması anketlere böyle yansıdı: İşte partilerin son oy oranları Bazı köprü, otoyol ve toplu taşıma araçları ücretsiz oldu Bazı köprü, otoyol ve toplu taşıma araçları ücretsiz oldu Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı
Elon Musk'tan sürpriz hamle! X satıldı Elon Musk'tan sürpriz hamle! X satıldı RTÜK'ten Özgür Özel'e tepki, medyaya uyarı RTÜK'ten Özgür Özel'e tepki, medyaya uyarı Türkiye'den bir günde rekor ihracat Türkiye'den bir günde rekor ihracat CHP'den ''İmamoğlu'na Özgürlük'' mitingi: Alandaki kişi sayısı dudak uçuklattı CHP'den ''İmamoğlu'na Özgürlük'' mitingi: Alandaki kişi sayısı dudak uçuklattı Metrobüs istasyonunda şoke eden kavga: Yürüyen merdivende saldıran kadın aşağı düştü Metrobüs istasyonunda şoke eden kavga: Yürüyen merdivende saldıran kadın aşağı düştü Biri 16, diğeri 17 yaşında... Sosyal medyada başlayan tartışmada korkunç son! Biri 16, diğeri 17 yaşında... Sosyal medyada başlayan tartışmada korkunç son! Çocuklar Duymasın'ın Emine'si sarı saçlarıyla olay oldu Çocuklar Duymasın'ın Emine'si sarı saçlarıyla olay oldu Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sağanak ve fırtına geliyor! Beren Saat günler sonra suskunluğunu bozdu Beren Saat günler sonra suskunluğunu bozdu CHP'den erken seçim için tarihi hamle: Hedef 27.7 milyon kişi! CHP'den erken seçim için tarihi hamle: Hedef 27.7 milyon kişi!